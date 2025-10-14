Language
    पश्चिमी कमान के आर्मी कमांडर की पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी, अब उकसाया तो और भी घातक होगा आपरेशन सिंदूर 2.0

    By Vivek Singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 06:52 PM (IST)

    पश्चिमी कमान के आर्मी कमांडर ने पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि यदि उसने उकसाने की कोशिश की तो 'ऑपरेशन सिंदूर 2.0' पहले से भी अधिक विनाशकारी होगा। उन्होंने सीमा पर कड़ी निगरानी रखने और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। 

    सेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। सेना की पश्चिमी कमान के आर्मी कमांडर ने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने कहा कि पाकिस्तान ने अगर पहलगाम जैसे हमले को दोहराया तो प्रतिक्रिया में भारत का आपरेशन सिंदूर 2.0 और भी घातक होगा।

    आर्मी कमांडर ने कहा है कि पाकिस्तान पहलगाम जैसा हमला करने की कोशिश कर सकता है। हम ऐसी साजिशों का सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह तय है क इस बार की हमारी जवाबी कार्रवाई पहले से भी कहीं अधिक घातक होगी।

    वह मंगलवार को जम्मू में सेना की टाइगर डिवीजन की मेगा पूर्व सैनिक रैली के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मेगा रैली में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्यअतिथि के रूप में शामिल हुए।

    लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने कहा कि पाकिस्तान, भारत के साथ पारंपरिक युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं रखता है। इस्लामाबाद भारत को हजारों घाव देकर लहूलुहान करने की अपनी रणनीति के तहत पहलगाम जैसा हमला करने के प्रयास कर सकता है। पाकिस्तान में सीधे हमारा सामना करने का साहस नहीं है।

    अगर वह अपने इरादों से बाज नहीं आएगा तो उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा। आर्मी कमांडर ने कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमें जनता व विशेषरूप से पूर्व सैनिकों, का समर्थन भी चाहिए।

    भविष्य में संभावित हमलों पर एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान की सोच में बदलाव नहीं आता है, ऐसी शरारतें होती रहेंगी। उसके पास हमसे युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं है।

    आर्मी कमांडर ने कहा कि आरेशन सिंदूर के पहले चरण में भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ढांचे को भारी नुकसान पहुँचाया था। उन्होंने कहा, हमने पाकिस्तान की चौकियाँ व हवाई अड्डे तबाह कर दिए थे। लेकिन वह फिर से शरारत कर सकता है।

    इससे पहले मेगा रैली के दौरान पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान के इरादों का नाकाम बनाने के सेना के प्रयासों का समर्थन देने के लिए हरदम तैयार रहना चाहिए।

    पाकिस्तान से लड़े गए युद्धों में पूर्व सैनिकों द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना करते हुए आर्मी कमांडर ने कहा कि दुश्मन का सामना करने के लिए सबको सहयोग देना होगा।

    आर्मी कमांडर ने कहा कि भारतीय सेना अपने पूर्व सैनिकों के सहयोग की आभारी है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों की समस्याओं को दूर करने के लिए सेना की ओर से पूरा सहयोग दिया जा रहा है।