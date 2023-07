Jammu and Kashmir: भारतीय सेना के जवान ने उठाया आत्महत्या का कदम, गोली मारकर किया सुसाइड

जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में सेना के एक जवान ने शुक्रवार को एक शिविर में कथित तौर पर खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली। अधिकारी ने बताया कि यह घटना महेश्वर सैन्य शिविर में हुई है। वहीं जवान की पहचान महाराष्ट्र के डोम्बल मयूर के रूप में हुई है और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया।

भारतीय सेना के जवान ने गोली मारकर किया सुसाइड

सांबा, पीटीआई। जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले से चौंका देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल, जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में सेना के एक जवान ने शुक्रवार को एक शिविर में कथित तौर पर खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना महेश्वर सैन्य शिविर में हुई है। वहां, जवान ने खुद को गोली मार ली। महाराष्ट्र का रहने वाला था जवान अधिकारी ने बताया कि जवान की पहचान महाराष्ट्र के डोम्बल मयूर के रूप में हुई है और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि, सूचना मिलते ही जवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। वहीं, अभी तक जवान के द्वारा की गई आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला है। बीएसएफ के जवान ने किया सुसाइड जानकारी के मुताबिक जवान द्वारा की गई आत्महत्या की घटना कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी एक जवान ने इसी तरह खुदखुशी की थी। गुरुवार को सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर चिलयारी सीमा चौकी पर बीएसएफ के एक जवान ने खुद को गोली मार कर सुसाइड कर लिया था।

