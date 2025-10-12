Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कारगिल में सेना का सफल अभियान, सात बम निष्क्रिय किये गए

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 12:48 PM (IST)

    कारगिल में भारतीय सेना ने एक बड़े अभियान में सात बमों को निष्क्रिय करके एक बड़े खतरे को टाल दिया। सैनिकों की सतर्कता और कुशलता से यह सफलता मिली। सेना ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया है और नागरिकों से संदिग्ध वस्तुओं की सूचना देने की अपील की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कारगिल में सेना का बड़ा अभियान, सात बम निष्क्रिय (File Photo)

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। सेना ने कारगिल जिला में नगर समिति के ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र के पास सात बम निष्क्रिय किए। एक अधिकारी ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट कारगिल राकेश कुमार के निर्देश पर सेना की फारएवर इन आपरेशंस डिवीजन के सैपर्स ने कुरबथांग क्षेत्र में जिंदा गोला-बारूद को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। अधिकारी ने बताया कि नगर समिति के अधिकारियों ने कचरा प्रबंधन सुविधा के पास एक बम पाया था। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने तुरंत 121 ब्रिगेड के स्टेशन कमांडर को सूचित किया और सेना ने तत्काल कार्रवाई की। सेना के सैपर्स ने बम को निष्क्रिय कर दिया और क्षेत्र की जांच की। इस दौरान छह अतिरिक्त बम मिलने पर उन्हें सुरक्षित नष्ट कर दिया गया। इसकी जांच की जा रही है कि यह बम कहां से आए।

     

     

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें