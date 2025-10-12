कारगिल में सेना का सफल अभियान, सात बम निष्क्रिय किये गए

राज्य ब्यूरो, जम्मू। सेना ने कारगिल जिला में नगर समिति के ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र के पास सात बम निष्क्रिय किए। एक अधिकारी ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट कारगिल राकेश कुमार के निर्देश पर सेना की फारएवर इन आपरेशंस डिवीजन के सैपर्स ने कुरबथांग क्षेत्र में जिंदा गोला-बारूद को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। अधिकारी ने बताया कि नगर समिति के अधिकारियों ने कचरा प्रबंधन सुविधा के पास एक बम पाया था। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने तुरंत 121 ब्रिगेड के स्टेशन कमांडर को सूचित किया और सेना ने तत्काल कार्रवाई की। सेना के सैपर्स ने बम को निष्क्रिय कर दिया और क्षेत्र की जांच की। इस दौरान छह अतिरिक्त बम मिलने पर उन्हें सुरक्षित नष्ट कर दिया गया। इसकी जांच की जा रही है कि यह बम कहां से आए।