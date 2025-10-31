जम्मू में दुकानदार का फोन चुरा कर ऑनलाइन पेमेंट से लगाया लाखों का चूना, CCTV में चोर की तस्वीर हुई कैद

जागरण संवाददाता, जम्मू। शहर के नानक नगर इलाके में एक शातिर चोर ने खरीदारी के बहाने बुजुर्ग दुकानदार का मोबाइल फोन चुरा कर उससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लाखों रुपये का चूना लगा दिया। पूरी वारदात इतनी चालाकी से अंजाम दी गई कि दुकानदार को धोखे का एहसास तब हुआ जब उसके बैंक खाते से भारी रकम गायब हो चुकी थी।

दुकानदार प्रवीण गुप्ता ने बताया कि उनकी नानक नगर स्थित दुकान पर एक युवक आया।

उसने जूस और कुछ अन्य सामान खरीदा, जिसकी कीमत 150 रुपये थी। युवक ने भुगतान करने के लिए दुकानदार से स्कैनर (क्यूआर कोड) मांगा और कहा कि उसने भुगतान कर दिया है, वे अपने मोबाइल से जी-पे पर चेक कर लें। दुकानदार ने पासवर्ड डालकर अपना फोन खोला और जी-पे ऐप से बैंक खाता चेक किया, लेकिन राशि नहीं आई थी। युवक ने दुकानदार को बातचीत में उलझाए रखा और इस दौरान चुपचाप दुकानदार के मोबाइल और जी-पे दोनों के पासवर्ड देख लिए।

इसके बाद युवक ने बहाना बनाया कि उसे बर्थडे पार्टी के लिए कुछ और सामान लेना है। जब दुकानदार फोन काउंटर पर रखकर सामान निकालने लगा, तभी मौका पाकर युवक फोन उठाकर फरार हो गया। दुकानदार को कुछ देर बाद एहसास हुआ कि फोन गायब है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।

कुछ ही समय बाद दुकानदार के बैंक खाते से लाखों रुपये ऑनलाइन पेमेंट के जरिए निकाल लिए गए। दुकानदार ने बताया कि चोर ने उसी जी-पे ऐप का उपयोग किया, जिसका पासवर्ड उसने देख लिया था। घटना की जानकारी मिलते ही दुकानदार ने गांधी नगर पुलिस थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई।