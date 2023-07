Jammu News: प्रभारी संजीव बडू बोले- 'मोदी सरकार के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के काम के लिए बेमिसाल रहे

Jammu News भाजपा डीडीसी कार्यालय सुंदरबनी में शुक्रवार को प्रभारी संजीव बडू की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें संजीव ने मोदी सरकार के नौ साल में किए गए कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सरकार के 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के काम के लिए बेमिसाल रहे हैं।

संवाद सहयोगी, सुंदरबनी। भाजपा डीडीसी कार्यालय सुंदरबनी में शुक्रवार को प्रभारी संजीव बडू की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान में तेजी लाने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी किया जाए। क्या बोले संजीव बडू ? संजीव बडू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के काम के लिए बेमिसाल रहा है। इस दौरान देश में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया है। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा है और निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित किया है। बीडीसी चेयरमैन बालकृष्ण शर्मा ने कहा कि पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने न केवल वंचित, शोषित लोगों को मुख्यधारा से जोड़ा बल्कि उनका सशक्तीकरण भी किया हैं। जन-जन को मिल रहा सरकार की योजनाओं का लाभ संजीव ने कहा आज केंद्र सरकार सड़क, पानी , बिजली, स्वास्थ्य शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर आम जनता के हित के लिए कार्य कर रही है। जिसका अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को भी पूरा लाभ मिल रहा है। डीडीसी सदस्य राजेंद्र शर्मा ने कहा केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ वर्तमान समय में आमजन को मिल रहा है। जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध है पार्टी सरकार देश की जनता के विकास के लिए जहां कटिबद्ध है, वहीं देश की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निरंतर मजबूत करने का कार्य कर रही है। बैठक में मंडल प्रधान सुखदेव,पूर्व भाजपा जिला प्रधान कैप्टन सोमदत्त पूर्व जिला प्रधान बालकृष्ण वरिष्ठ नेता कैप्टन रमेश, पूर्व जिला उपप्रधान ज्ञानचंद शर्मा पूर्व मंडल प्रधान राकेश वर्मा भाजपा वरिष्ठ नेता प्रीतम शर्मा पूर्व किसान मोर्चा जिला प्रधान अशोक सिंह सहित काफी संख्या में वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे

Edited By: Preeti Gupta