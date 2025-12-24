जम्मू के औद्योगिक क्षेत्र में दिनदहाड़े अवैध खनन और शराब का कारोबार, लोगों ने दी शिकायत



जागरण संवाददाता, कठुआ। जिले का औद्योगिक क्षेत्र घाटी अवैध खनन और देसी शराब निकालने का अड्डा बन गया है। पुलिस चौकी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर उज्ज दरिया से जहां दिन दहाड़े रेत निकाली जा रही है तो दूसरी तरफ शराब निकालने के ड्रम साफ नजर आते हैं। यहीं नहीं, शराब निकालने के लिए ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह मानव इस्तेमाल के लिए नहीं है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार उज्ज दरिया के बीच से क्षेत्र के कई ट्रैक्टर दिन की रोशनी में ही रेत, बजरी और पत्थर जैसा सामान निकाल रहे हैं। बिना किसा खौफ रेत निकालने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पूछे पर जाने जवाब दिया कि वे पुलिस को हर महीने पैसे देते हैं। घाटी क्षेत्र में उज्ज दरिया से अवैध खनन होना उज्ज दरिया के लिए भी खतरा है। जिसका असर आस पास की उपजाऊ जमीन भी पर भी पड़ सकता है। क्योंकि खनन की वजह से बाढ़ के वक्त खेतों को बहा ले जाता है।

जगह जगह बिखरे पड़े हैं शराब के पाउच उज्ज दरिया के पास ही जहां अवैध खनन हो रहा है। वहीं पर शराब निकालने का पूरा ढांचा तैयार किया गया है। बड़े बड़े ड्रम और इनके नीचे जल रही आग। आसपास शराब के पाउच बिखरे पड़े हैं। शराब तैयार करने में ऐसी इवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है जो मानव इस्तेमाल के लिए है ही नहीं।

सूत्रों की मानें तो औद्योगिक क्षेत्र होने के चलते देसी शराब को मजदूरों के बीच दिनदहाड़े जमकर सस्ते दामों पर बेचा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि 500 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है। जिसकी नाक तले शराब निकाली जा रही है और पुलिस की कोई कार्रवाई तक नहीं।