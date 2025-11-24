जम्मू-कश्मीर को 56 रन पर समेटा, महिला टी20 ट्रॉफी एलीट मुकाबले में हैदराबाद ने दी J&K को शिकस्त
हैदराबाद की महिला अंडर-23 टीम ने टी20 ट्रॉफी एलीट मुकाबले में जम्मू-कश्मीर को सात विकेट से हराया। जम्मू-कश्मीर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 56 रन बनाए, जिसमें ललिता ने 22 रनों का योगदान दिया। हैदराबाद ने लक्ष्य को 8.2 ओवर में हासिल कर लिया, जी तृषा ने 25 रन बनाए। हैदराबाद की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही शानदार रही।
जागरण संवाददाता, जम्मू। हैदराबाद ने जम्मू-कश्मीर से अंडर 23 महिला टी20 ट्रॉफी एलीट मुकाबला आसानी से सात विकेट से जीत लिया है।
नागपुर के लेडी अमृतबाई डगा कालेज मैदान पर सोमवार सुबह दोनों टीमों के बीच मुकाबला खेला गया। हैदराबाद टीम की कप्तान ममथा ने टास जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया।
जम्मू-कश्मीर की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में नौ विकेट के नुकसान पर मात्र 56 रन ही बना सकी। जम्मू-कश्मीर की बल्लेबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया और विकेटकीपर ललिता को छोड़कर किसी भी बल्लेबाज ने दो का भी आंकड़ा पार नहीं किया।
ललिता 36 गेंदों में एक चौके क मदद से सर्वाधिक 22 रन बनाकर नाबाद रहीं। शाम्भवी राजपूत और मान्य बनोत्रा को हैदराबाद की गेंदबाजों ने बिना कोई खाता खोले पवेलियन लौटा दिया। जम्मू-कश्मीर की शुरूआत अच्छी नहीं रही और पहला विकेट मात्र एक रन, दूसरा विकेट दो रन, तीसरा विकेट दो रन और फिर चौथा विकेट तीन रन पर गिरा।
हैदराबाद की ओर से यशाश्री, क्रांति रेड्डी और केसरी दृति ने एक-एक विकेट चटकाए जबकि सृजना और वंका पूजा ने भी एक-एक विकेट हासिल की। जवाब में हैदराबाद की टीम ने जीत के लिए रखे गए निर्धारित विजय लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया और मात्र 8.2 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर मुकाबला जीता।
जी तृषा ने सर्वाधिक 25 रन 19 गेंदों का सामना करते हुए पांच चौकों की मदद से बनाए। वंका पूजा 11 और क्रांति रेड्डी एक रन बनाकर नाबाद रहीं। जम्मू-कश्मीर की ओर से अरवीन रियाज और अनन्या शर्मा एक-एक विकेट चटकाने में सफल रहीं। आज के मुकाबले में मनु पाशा और विनोद श्रीपूरम अम्पायर व पल्लवी प्रीतम पारखी मैच रेफरी थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।