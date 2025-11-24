जागरण संवाददाता, जम्मू। हैदराबाद ने जम्मू-कश्मीर से अंडर 23 महिला टी20 ट्रॉफी एलीट मुकाबला आसानी से सात विकेट से जीत लिया है। नागपुर के लेडी अमृतबाई डगा कालेज मैदान पर सोमवार सुबह दोनों टीमों के बीच मुकाबला खेला गया। हैदराबाद टीम की कप्तान ममथा ने टास जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। जम्मू-कश्मीर की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में नौ विकेट के नुकसान पर मात्र 56 रन ही बना सकी। जम्मू-कश्मीर की बल्लेबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया और विकेटकीपर ललिता को छोड़कर किसी भी बल्लेबाज ने दो का भी आंकड़ा पार नहीं किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ललिता 36 गेंदों में एक चौके क मदद से सर्वाधिक 22 रन बनाकर नाबाद रहीं। शाम्भवी राजपूत और मान्य बनोत्रा को हैदराबाद की गेंदबाजों ने बिना कोई खाता खोले पवेलियन लौटा दिया। जम्मू-कश्मीर की शुरूआत अच्छी नहीं रही और पहला विकेट मात्र एक रन, दूसरा विकेट दो रन, तीसरा विकेट दो रन और फिर चौथा विकेट तीन रन पर गिरा।

हैदराबाद की ओर से यशाश्री, क्रांति रेड्डी और केसरी दृति ने एक-एक विकेट चटकाए जबकि सृजना और वंका पूजा ने भी एक-एक विकेट हासिल की। जवाब में हैदराबाद की टीम ने जीत के लिए रखे गए निर्धारित विजय लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया और मात्र 8.2 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर मुकाबला जीता।