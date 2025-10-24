जम्मू में मानवता हुई शर्मसार, सैनिक कॉलोनी में मजदूर की तीन साल की बेटी से दुष्कर्म; आरोपी ठेकेदार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जम्मू। शहर के सैनिक कॉलोनी क्षेत्र में एक अत्यंत शर्मनाक घटना ने मानवता को झकझोर कर दिया है। एक प्रवासी श्रमिक परिवार ने स्थानीय ठेकेदार पर अपनी तीन वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सैनिक कॉलोनी चौकी प्रभारी नीतीश खजूरिया ने बताया कि आरोपित की पहचान राकेश चौधरी, निवासी सैनिक कॉलोनी सेक्टर-डी के रूप में हुई है।

शिकायत के अनुसार, यह घटना गुरुवार दोपहर की है, जब बच्ची के माता-पिता काम पर गए हुए थे। इसी दौरान आरोपित ने बच्ची को टाफी का लालच देकर अपने घर बुलाया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। शाम को जब बच्ची के माता-पिता घर लौटे, तो उन्होंने बच्ची की असामान्य स्थिति देखकर उससे पूछताछ की। इसके बाद उन्हें घटना की जानकारी मिली।

माता-पिता तुरंत सैनिक कॉलोनी पुलिस चौकी पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की और बच्ची को एसएमजीएस अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए भेजा। पुलिस के अनुसार, मेडिकल रिपोर्ट फिलहाल प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन प्राथमिक जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आरोपित के खिलाफ छन्नी हिम्मत थाने में मामला दर्ज किया गया है।