जम्मू में मानवता हुई शर्मसार, सैनिक कॉलोनी में मजदूर की तीन साल की बेटी से दुष्कर्म; आरोपी ठेकेदार गिरफ्तार
जम्मू के सैनिक कॉलोनी में एक ठेकेदार ने तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के माता-पिता के अनुसार, ठेकेदार ने बच्ची को टाफी का लालच देकर बुलाया और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और आरोपित से पूछताछ जारी है। इस घटना से इलाके में आक्रोश है।
जागरण संवाददाता, जम्मू। शहर के सैनिक कॉलोनी क्षेत्र में एक अत्यंत शर्मनाक घटना ने मानवता को झकझोर कर दिया है। एक प्रवासी श्रमिक परिवार ने स्थानीय ठेकेदार पर अपनी तीन वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है।
पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सैनिक कॉलोनी चौकी प्रभारी नीतीश खजूरिया ने बताया कि आरोपित की पहचान राकेश चौधरी, निवासी सैनिक कॉलोनी सेक्टर-डी के रूप में हुई है।
शिकायत के अनुसार, यह घटना गुरुवार दोपहर की है, जब बच्ची के माता-पिता काम पर गए हुए थे। इसी दौरान आरोपित ने बच्ची को टाफी का लालच देकर अपने घर बुलाया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। शाम को जब बच्ची के माता-पिता घर लौटे, तो उन्होंने बच्ची की असामान्य स्थिति देखकर उससे पूछताछ की। इसके बाद उन्हें घटना की जानकारी मिली।
माता-पिता तुरंत सैनिक कॉलोनी पुलिस चौकी पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की और बच्ची को एसएमजीएस अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए भेजा। पुलिस के अनुसार, मेडिकल रिपोर्ट फिलहाल प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन प्राथमिक जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आरोपित के खिलाफ छन्नी हिम्मत थाने में मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। इस अमानवीय कृत्य से पूरे इलाके में रोष व्याप्त है और लोग आरोपित को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं।
