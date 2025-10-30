Language
    न भूस्खलन न बारिश... हिमाचल घूमने का सबसे बढ़िया मौसम, जानें अगले पांच दिनों तक कैसा रहेगा वेदर?

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 08:25 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में दिन में धूप और सुबह-शाम ठंड बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार, 4 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। शिमला, मनाली में ठंड बढ़ गई है। लाहौल स्पीति के केलंग में न्यूनतम तापमान -0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि तापमान में गिरावट की संभावना है।

    Hero Image


    राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश में इन दिनों जहां दिन में तेज धूप निकल रही है, वहीं सुबह और शाम के समय ठंड लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग ने चार नवंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। इस दौरान वर्षा व हिमपात की संभावना नहीं है।

    शिमला व मनाली में ठंड बढ़ गई है। मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में धूप के कारण दिन में जहां मौसम सुहावना है, वहीं पहाड़ी इलाकों में रातें सर्द होती जा रही हैं। 24 घंटों में हिमाचल का औसत न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस घटा है। लाहुल स्पीति के केलंग में बुधवार को न्यूनतम तापमान -0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा।

    कुकुमसेरी में पारा 0.2, ताबो में 0.8 और कल्पा में 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इन इलाकों में रात के समय पानी जमने लगा है। बुधवार सुबह मंडी और सुंदरनगर में हल्का कोहरा छाया, लेकिन दिन चढ़ने के साथ धूप निकल आई और मौसम सुहावना बना रहा। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि सुबह और शाम के समय ठंड से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें, क्योंकि नवंबर की शुरुआत के साथ ही तापमान में और गिरावट आने की संभावना है।

    पर्यटन स्थलों में भी ठंड बढ़ने लगी है। राजधानी शिमला का न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम है। वहीं मनाली में पारा घटकर 5.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बीते 24 घंटों में मनाली के तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है।

    प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचने लगा है। नारकंडा में छह, रिकांगपिओ में 6.6, कुफरी में 7.1, सेऊबाग में 7.3, भुंतर में 9.1 और पालमपुर में 9.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

     