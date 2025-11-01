Language
    जम्मू के पहाड़ों में फिर उड़ेंगे हेलीकॉप्टर, 2 नवंबर से पुंछ-राजौरी-किश्तवाड़ तक हेली सेवा शुरू

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    जम्मू के पहाड़ी जिलों में 2 नवंबर से हेलीकॉप्टर सेवाएं फिर से शुरू हो रही हैं। यह निर्णय संभागीय आयुक्त रमेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। जम्मू से पुंछ, राजौरी, डोडा और किश्तवाड़ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध होंगी। पर्यटन विभाग को दरों को प्रकाशित करने और उपायुक्तों को इस सुविधा का प्रचार करने का निर्देश दिया गया है।

    जम्मू से डोडा-मेंढर तक हवाई कनेक्शन बहाल। सांकेतिक तस्वीर

    डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू के चार पहाड़ी जिलों के लिए एक बार फिर से हेली सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। 31 अक्टूबर को अधिकारियों ने बताया कि जम्मू संभाग के पहाड़ी और बर्फीले जिलों के लिए हेली सेवाएं 2 नवंबर से शुरू होंगी, ताकि इन क्षेत्रों और राजधानी के बीच लोगों की आवाजाही सुगम हो सके।

    यह निर्णय शुक्रवार को जम्मू संभागीय आयुक्त रमेश कुमार की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया, जिसमें सब्सिडी वाली हेलीकॉप्टर सेवाओं की व्यवस्था की समीक्षा की गई।

    संभागीय आयुक्त ने उपायुक्तों को अपने-अपने ज़िलों में टिकट बुकिंग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने और टिकट काउंटर, साफ़-सफ़ाई और हेलीपैड पर उचित सुरक्षा सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

    अधिकारियों ने कहा कि जम्मू से पुंछ, जम्मू से मेंढर, जम्मू से राजौरी, जम्मू से डोडा, जम्मू से किश्तवाड़ और किश्तवाड़ के भीतर के मार्गों पर 2 नवंबर से आने-जाने वाली हेली सेवाएँ उपलब्ध होंगी।

    उन्होंने पर्यटन विभाग को हेली सेवाओं के लिए जिलावार और मार्गवार दरें प्रकाशित करने के भी निर्देश दिए, जबकि उपायुक्तों को पहाड़ी और बर्फीले जिलों, खासकर सर्दियों के दौरान, की यात्रा करने वाले लोगों के लिए इस सुविधा का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।

    भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के एक प्रतिनिधि को जम्मू हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टरों और टिकट काउंटरों की आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए।