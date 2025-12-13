लद्दाख के दूरदराज इलाकों के लिए हेलीकाप्टर सेवा आज से, उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने किया शुभारंभ

राज्य ब्यूरो, जम्मू। लद्दाख के दूरदराज इलाकों में संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शनिवार से रियायती दरों पर हेलीकाप्टर सेवा शुरू की जा रही है। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को लेह में बी-3 हेलीकाप्टर सेवा का शुभारंभ किया।

उन्होंने कहा कि यह पहल कनेक्टिविटी सुधारने, पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ लोगों के लिए आपातकालीन सेवाएं सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ी पहल है। यह सेवा लेह-कारगिल, लेह-पदम, लेह-लिंगशेड, लेह-डिबलिंग, लेह-नेरक, लेह-दिस्कित और लेह-तुर्तुक समेत अन्य कुछ रूटों के लिए उपलब्ध होगी।

यात्री ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली के माध्यम से भी इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। हेलीकाप्टर सेवा से सर्दियों के महीनों में स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों के लिए दूरदराज इलाकों की तेज, सुरक्षित और सस्ती यात्रा करना संभव होगा। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने जमानत याचिकाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट रूल्स, 1999 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है।अधिसूचना के माध्यम से और उपराज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बाद उच्च न्यायालय ने नियम 176-ए में अध्याय पंद्रह जोड़ा है।