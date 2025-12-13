Language
    लद्दाख के दूरदराज इलाकों के लिए हेलीकाप्टर सेवा आज से, उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने किया शुभारंभ

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज लद्दाख के दूरदराज के इलाकों के लिए हेलीकाप्टर सेवा का शुभारंभ किया। यह सेवा दूरस्थ क्षेत्रों में कन ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। लद्दाख के दूरदराज इलाकों में संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शनिवार से रियायती दरों पर हेलीकाप्टर सेवा शुरू की जा रही है। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को लेह में बी-3 हेलीकाप्टर सेवा का शुभारंभ किया।

    उन्होंने कहा कि यह पहल कनेक्टिविटी सुधारने, पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ लोगों के लिए आपातकालीन सेवाएं सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ी पहल है। यह सेवा लेह-कारगिल, लेह-पदम, लेह-लिंगशेड, लेह-डिबलिंग, लेह-नेरक, लेह-दिस्कित और लेह-तुर्तुक समेत अन्य कुछ रूटों के लिए उपलब्ध होगी।

    यात्री ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली के माध्यम से भी इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। हेलीकाप्टर सेवा से सर्दियों के महीनों में स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों के लिए दूरदराज इलाकों की तेज, सुरक्षित और सस्ती यात्रा करना संभव होगा।

