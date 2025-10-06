Language
    सावधान! जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश की आशंका, अगले दो दिन तक बंद रहेंगे स्कूल

    By surinder raina Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 07:56 AM (IST)

    जम्मू संभाग में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी के चलते स्कूलों को दो दिनों के लिए बंद करने का आदेश जारी किया गया है। शिक्षा निदेशालय जम्मू ने यह फैसला छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। इससे पहले भी खराब मौसम के कारण स्कूलों को बंद रखना पड़ा था जिसके बाद सुरक्षा ऑडिट करवाकर ही स्कूलों को खोला गया था।

    मौसम में गड़बड़ी की आशंका, सोमवार और मंगलवार को स्कूल बंद।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू संभाग में एक बार फिर मौसम खराब होने की आशंका को देखते हुए स्कूलों को बंद किया जा रहा है।

    मौसम विभाग से सोमवार व मंगलवार छह व सात अक्टूबर को जम्मू संभाग में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी मिलने के बाद शिक्षा निदेशालय जम्मू ने दो दिनों के स्कूल को बंद रखने का फैसला किया और शिक्षा निदेशक जम्मू डॉ. नसीम जावेद चौधरी ने इस संदर्भ में आदेश भी जारी कर दिया है।

    शिक्षा निदेशक का कहना है कि जम्मू संभाग के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल सोमवार और मंगलवार को बंद रहेंगे।यह फैसला एहतियातन लिया जा रहा है ताकि खराब मौसम में बच्चों को स्कूल पहुंचने में परेशानी न हो और अगर इस दौरान किसी स्कूल में जल भराव होता है तो उससे भी बच्चों को बचाया जा सके।

    यह पहला मौका नहीं है जबकि संभाग में खराब मौसम के चलते स्कूल बंद किए जा रहे हैं। इससे पहले 25 अगस्त से बीस दिनों तक स्कूलों को भारी बारिश, भूस्खलन व बाढ़ जैसे बने हालातों के कारण बंद रखना पड़ा था।

    उस दौरान कई स्कूलों की इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा था, जिसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है। इसके बाद आठ सितंबर से स्कूलों के खुलने का सिलसिला शुरू हुआ था जबकि स्कूलों को खोलने से पहले उनका सुरक्षा ऑडिट करवाया गया था। सुरक्षा ऑडिट में सुरक्षित पाए गए स्कूलों में ही कक्षाओं को सुचारू किया गया था।