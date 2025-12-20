Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धुंध बनी आफत! गुरदासपुर में बब्बरी बाइपास पर पेपर रोल से भरा ट्रक पलटा, डिवाइडर से टकराने के बाद हुआ हादसा

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 12:05 PM (IST)

    गुरदासपुर में घनी धुंध के कारण हादसे हो रहे हैं। पठानकोट-अमृतसर नेशनल हाईवे पर बब्बरी बाईपास पर शनिवार सुबह एक ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गया। ट्रक ड् ...और पढ़ें

    Hero Image

    क्षतिग्रस्त ट्रक (जागरण फोटो)

    संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। लगातार पड़ रही घनी धुंध कई हादसों की वजह बन रहा है। पठानकोट-अमृतसर नेशनल हाईवे पर बब्बरी बाईपास यहां पर पुलिस का हाईटैक नाका भी लगा रहता है, में खतरनाक मोड़ होने के चलते घनी धुंध के दौरान सड़क हादसे घटित हो रहे है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसा ही एक हादसा शनिवार सुबह करीब साढे छह बजे बब्बरी बाईपास पर नेशनल हाइवे पर घटित हुआ है। जहां पर एकदम से आई गाड़ी को बचाते समय एक कागज के रोल से भरा ट्रक डिवाइडर को फांदकर कर दूसरी तरफ पलट गया। हालांकि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ट्रक काफी क्षतिग्रस्त हो गया।

    इससे पहले देर रात दो कारें भी आपस में टकराई थी। हालांकि इस हादसे में बड़ी जानी नुकसान टल गया और दोनों को मामूली चोटें आईं। ज्ञात रहे है कि कुछ दिन पहले भी बब्बरी बाइपास पर धुंध के चलते एक ट्रक पलटा था।

    ट्रक ड्राइवर संजीव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वह ट्रक में पेपर रोल लोड करके जम्मू से राजस्थान के भीलवाड़ा जा रहा था। जब वह बब्बरी बाईपास पर पहुंचा तो घनी धुंध की वजह से उसे यह नहीं दिखा कि आगे वाली गाड़ी चल रही है। जब उसने देखा तो तुरंत ब्रेक लगा दी, लेकिन ट्रक पर उसका कंट्रोल बिगड़ गया और ट्रक डिवाइडर को फांदकर वन-वे रोड के गलत साइड में पलट गया।

    उधर एएसआई रछपाल सिंह ने बताया कि ट्रक पलटने से पेपर रोल सड़क पर बिखर गए, जिससे थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक पर असर पड़ा, लेकिन वे मौके पर पहुंचे और रोल को साइड में रखकर ट्रैफिक बहाल कर दिया। ट्रक के मालिक को बुलाया गया है और वह जल्द ही पहुंच जाएगा और ट्रक को सड़क से हटा दिया जाएगा।

     