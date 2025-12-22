Language
    बर्फ की चादर में लिपटे गुलमर्ग और सोनमर्ग, जम्मू-कश्मीर में चिल्लै कलां की दस्तक; जानें पूरा अपडेट

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:09 AM (IST)

    कश्मीर में चिल्लै कलां की शुरुआत के साथ भारी बर्फबारी हुई है, जिससे गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे इलाके बर्फ से ढक गए हैं। श्रीनगर और जम्मू हवाई अड्डों पर ध ...और पढ़ें

    कश्मीर में चिल्लै कलां की शुरुआत के साथ भारी बर्फबारी हुई है (फोटो: जागरण)

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। कश्मीर में रविवार को बर्फबारी और बारिश के साथ 40 दिन की कठोर ठंड 'चिल्लै कलां' की शुरुआत हुई। घाटी के मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई, जबकि गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी हुई।

    जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फ गिरने से शीतलहर बढ़ गई है। कश्मीर में बर्फबारी के बाद मौसम का मिजाज बदलने से पर्यटक पहुंच रहे हैं।बर्फबारी के चलते सुरक्षा की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण राजमार्गों पर यातायात रोक दिया गया है।

    श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा जम्मू संभाग के पुंछ से कश्मीर को जोड़ने वाले मुगल रोड के अलावा कई संपर्क मार्ग बर्फबारी के कारण बंद हो गए हैं। उधर, मौसम और कम दृश्यता के कारण जम्मू और श्रीनगर हवाईअड्डों पर 23 विमान उड़ानें नहीं भर सके।

    श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के कारण कटरा-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी ट्रकों का ट्रैफिक रोकने के कारण वाहन देरी से जम्मू पहुंच रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार कुछ हिस्सों में बर्फबारी और बारिश के आसार हैं। 

    धुंध और कम दृश्यता के कारण उड़ानें रद्दश्रीनगर एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि धुंध और कम विजिबिलिटी के कारण श्रीनगर हवाई अड्डे पर दोपहर एक बजे तक आने-जाने वाली 15 फ्लाइट रद्द हो गई थीं।

    जम्मू में कोहरे के चलते भी 15 उड़ानों में से आठ रद्द हो गईं। उत्तर भारत में कोहरे के कारण कई विमान दिल्ली से उड़ान नहीं भर पाए। जम्मू आने वाली नौ उड़ानें रद्द हो गईं।घाटी के रात के पारे में उछाल, सामान्य से 5 से 8 डिग्री ऊपरमौसम में आए बदलाव से कश्मीर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 से 8 डिग्री तक बढ़ गया है।

    श्रीनगर में अधिकतम तापमान सामान्य से 4.4 डिग्री गिरकर 6.0 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 6.0 डिग्री बढ़कर 4.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह इस सर्दी में अब तक का सबसे अधिक न्यूनतम तापमान रहा।

    पहलगाम में अधिकतम तापमान 5.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 7.3 डिग्री बढ़कर 5.6 डिग्री दर्ज किया गया। गुलमर्ग में अधिकतम तापमान 3.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान माइनस 1.5 डिग्री दर्ज किया गया। जम्मू में अधिकतम तापमान 17.0 और न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस रहा। बनिहाल में न्यूनतम तापमान 6.0, बटोत में 7.1, कटरा में 

    11.6 और भद्रवाह में 5.8 डिग्री रहा। गुलमर्ग में डेढ़ इंच बर्फ जमा हो गई है। पीर की गली क्षेत्र से सुरक्षित निकाले तीन लोगजम्मू संवाददाता, राजौरी : बर्फबारी के चलते पुंछ जिला पुलिस ने रविवार को पीर की गली क्षेत्र में फंसे तीन लोगों को सुरक्षित निकाला।

    क्षेत्र में फंसे लोगों की सूचना मिलने पर एसडीपीओ के नेतृत्व में बचाव अभियान शुरू किया गया, जिससे वे सुरक्षित निकल सके। पूंछ में खराब मौसम और कम दृश्यता बनी हुई है।

    जम्मू में दोपहर में हल्की बारिश हुई। चिल्लै कलां शुरू होने के साथ ही हल्की बारिश हुई है। बारिश और बर्फबारी से उत्तर भारत के मौसम में बदलाव आया है।

    जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हिमपात और बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में कोहरे से शीतलहर का कहर बढ़ गया है। पुंछ, डोडा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से सड़कों पर वाहन रेंग रहे हैं तथा रेल यातायात और विमानों का परिचालन भी प्रभावित हुआ है।

    मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि के बाद लगातार चार दिनों तक 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान है। 

     

     