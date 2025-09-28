जम्मू-कश्मीर में खुला सरकारी नौकरी का पिटारा, SSB ने सैकड़ों पदों पर मांगे आवेदन

जम्मू कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड ने विभिन्न विभागों में जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर और ड्राइवर के 468 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि नवंबर में निर्धारित है। आवेदक जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल होने चाहिए। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी और यह अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी।

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड ने विभिन्न विभागों में जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर और जूनियर स्टेनोग्राफर के 361 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इनमें कृषि उत्पादन विभाग में 37, सहकारिता विभाग में 24, संस्कृति विभाग में 5, वन और पर्यावरण विभाग में 79, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में 38, उच्च शिक्षा विभाग में 18, गृह विभाग में 4, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स विभाग में 1, जल शक्ति विभाग में 116, श्रम और रोजगार विभाग में 16, कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग में 5, उपराज्यपाल सचिवालय 3, साइंस और तकनीक विभाग में 2, ट्रांसपोर्ट विभाग के लिए 13 पद भरे जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बोर्ड में कुल 361 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 20 अक्टूबर से शुरू होगी और इसके लिए अंतिम तिथि 18 नवंबर निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होना चाहिए। आयु सीमा 1 जनवरी 2025 में ओपन मेरिट में 40 एससी, एसटी वन, एसटी टू, आरबीए, एएलसी व आईबी, ईडब्लूएस, ओबीसी में 43, दिव्यांगों के 42, सरकारी कर्मियों के लिए 40 और पूर्व सैनिकों के लिए 48 होनी चाहिए।

इसी बीच जम्मू कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड ने कृषि उत्पादन विभाग, लोक निर्माण विभाग और ट्रांसपोर्ट विभाग में ड्राइवर पद के लिए आवेदन मांगे हैं। इस सिलसिले में बोर्ड ने अधिसूचना जारी की है। कृषि उत्पादन विभाग में 18, लोक निर्माण विभाग में 27 और ट्रांसपोर्ट विभाग में 62 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कुल 107 पदों के लिए आवेदन मांगे गए है।

आनलाइन आवेदन करने की तिथि 13 अक्टूबर से शुरू होगी और अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन करने की 11 नवंबर निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए ओपन मेरिट में अधिकतम आयु सीमा 40 साल, एससी में 43, एसटी- वन में 43, एसटी-टू में 43 साल, आरबीए में 43, आईबी व एएलसी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ओबीसी के लिए 43, साल सरकारी सेवा में कर्मियों के लिए 40 साल और पूर्व सैनिकों के लिए 48 साल निर्धारित की गई है।