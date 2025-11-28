वैष्णो देवी जाने वालों के लिए खुशखबरी, कटड़ा के लिए बहाल हुई कई ट्रेनें, देखें लिस्ट

जागरण संवाददाता, जम्मू। उत्तर रेलवे की ओर से जम्मू और कटड़ा के लिए कई ट्रेनों को बहाल किया जा रहा है। इससे हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी। गत अगस्त में भारी बारिश और बाढ़ के चलते रेल ढांचा बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, जिसे धीरे धीरे पटरी पर लाया जा रहा है। रेल प्रवक्ता के एक आदेश के अनुसार ट्रेन संख्या 14662 जम्मू तवी-बाड़मेर एक्सप्रेस 30 नवंबर तक रद्द रहेगी और यह 1 दिसंबर से बहाल कर दी जाएगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 14661 बाड़मेर-जम्मू तवी एक्सप्रेस 3 दिसंबर तक रद्द रहेगी तथा 4 दिसंबर से बहाल होगी।

इन ट्रेनों का भी किया गया बहाल ट्रेन संख्या 22462 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस 30 नवंबर तक रद्द रखी गई है। इसे 1 दिसंबर से बहाल किया जाएगा।

ट्रेन संख्या 22461 नई दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस 1 दिसंबर तक रद्द रहेगी और यह ट्रेन 2 दिसंबर से पुनः संचालित होगी।

ट्रेन संख्या 74907 पठानकोट-ऊधमपुर डीएमयू पैसेंजर 30 नवंबर तक रद्द रहेगी। इसे 1 दिसंबर 2025 से बहाल किया जाएगा।

इसी तरह ट्रेन संख्या 74906 ऊधमपुर-पठानकोट डीएमयू पैसेंजर 1 दिसंबर तक रद्द रहेगी और दो दिसंबर से इसका संचालन सामान्य रूप से शुरू कर दिया जाएगा। जम्मूतवी-बाड़मेर, श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा- नई दिल्ली, पठानकोट-शहीद कैप्टन तुषार महाजन, शहीद कैप्टन तुषार महाजन-पठानकोट ट्रेनों का संचालन बहाल होने से यात्रियों को राहत मिलेगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उचित सिंघल ने कहा कि रेलवे ट्रैक की सुरक्षा और निरंतरता सुनिश्चित होने के बाद इन ट्रेनों का पुनः संचालन किया जा रहा है।