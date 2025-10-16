त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! जम्मू डिवीजन की विशेष तैयारी, यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं

Language
    By Rahul SharmaEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 01:35 PM (IST)

    त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों के लिए जम्मू डिवीजन ने विशेष तैयारी की है। यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। 

    यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे प्रतिबद्ध है।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, जम्मू। जम्मू डिवीजन ने अपने प्रमुख स्टेशनों पर व्यापक व्यवस्थाएं शुरू की हैं ताकि आगामी त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों को सुरक्षित और सुचारू यात्रा का अनुभव हो सके। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। 

    इस साल की शुरुआत में भारी बारिश और जलभराव के कारण हुई व्यवधानों के बाद, सीनियर डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंघल ने यात्री अनुभव और परिचालन क्षमता में सुधार के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदमों की रूपरेखा तैयार की है।

    शिकायत हो तो सहायता डेस्क से संपर्क करें

    जम्मू, पठानकोट कैंट, पठानकोट सिटी, माता वैष्णो देवी कटड़ा और श्रीनगर सहित प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों को ट्रेनों की आगमन, प्रस्थान और प्लेटफ़ॉर्म परिवर्तन की जानकारी देने के लिए निरंतर ट्रेन घोषणाएं की जा रही हैं। यात्रियों की सहायता और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए सहायता डेस्क स्थापित किए गए हैं।

    स्टेशनों पर उपलब्ध हैं यात्री सुविधाएं

    त्योहारी सीजन के दौरान उमड़ने वाली भीड़ को प्रबंधित करने के लिए, प्रमुख स्टेशनों पर पीने के पानी, शौचालय, बैठने की व्यवस्था और पंखे वाली अस्थायी प्रतीक्षालय बनाए गए हैं। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) के अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है ताकि प्रवेश और निकास बिंदुओं पर कानून और व्यवस्था बनी रहे। एक 24/7 निगरानी कक्ष भी संचालित किया जा रहा है जो स्टेशनों की निगरानी करेगा और आपात स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया देगा।

    स्टेशन पर मिल रही विशेष सुविधाएं

    विभिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों की सहायता के लिए व्हीलचेयर, बैटरी से चलने वाले वाहन और अतिरिक्त टिकट काउंटर उपलब्ध कराए गए हैं। शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए रेल मदद यात्री शिकायत प्रणाली को मजबूत किया गया है।

    प्रभावित ट्रेन सेवाओं की बहाली

    सिंघल ने बताया कि बारिश से प्रभावित ट्रेन सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से बहाल किया जा रहा है, और पांचवां चरण पहले से ही चल रहा है, जिससे त्योहारी यात्रियों के लिए विश्वसनीय यात्रा विकल्प उपलब्ध हो रहे हैं। उन्होंने यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना बनाने, भीड़ से बचने, रेलवे नियमों का पालन करने और ज्वलनशील सामग्री ले जाने से बचने का आग्रह किया।

    रेलवे कर्मियों का मानवीय पहलू

    सिंघल ने एक दिल छू लेने वाली घटना का उल्लेख किया जिसमें टिकट निरीक्षक ब्रजराज कुमार ने एक छोटी लड़की को उसकी परिवार से मिलाने में मदद की, जो ट्रेन में अलग हो गई थी। इस घटना ने रेलवे कर्मियों की निष्ठा, जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी को उजागर किया।

    रेलवे विभाग की यात्रियों से अपील

    सिंघल ने कहा कि इन उपायों के साथ, हमें विश्वास है कि यात्रियों को सुरक्षित, संगठित और आरामदायक यात्रा अनुभव मिलेगा। उन्होंने यात्रियों से स्टेशन की घोषणाओं का पालन करने, रेलवे कर्मियों के निर्देशों का पालन करने और ट्रेन संचालन के निर्धारित समय का सम्मान करने का आग्रह किया।