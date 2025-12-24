Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर में नौकरी का सुनहार अवसर, 480 डॉक्टरों की भर्ती जल्द; ये रहेगा पदों का ब्योरा

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 02:24 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर है। स्वास्थ्य विभाग जल्द ही 480 डॉक्टरों की भर्ती करने जा रहा है। यह भर्ती जम्मू और कश्मीर के निवासियों क ...और पढ़ें

    Hero Image

    जम्मू-कश्मीर में 480 डॉक्टरों की भर्ती जल्द (File Photo)


    राज्य ब्यूरो, जम्मू। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को जल्द 480 और चिकित्सा अधिकारी मिलेंगे। इसके लिए चयन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इससे ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी को दूर किया जा सकेगा। विभाग ने सीधी भर्ती के लिए चिकित्सा अधिकारियों के 480 पदों को औपचारिक रूप से जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग को भेजा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह नियुक्तियां शर्तों के आधार पर होंगी जिसमें दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं। सचिवालय से जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार यह रेफरल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राजपत्रित सेवा नियमों के तहत किया जिसे एसआरओ 325, 2013 के तहत अधिसूचित किया था। पद भरने के लिए आवेदन पत्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए आयोग को भेज दिया है।

    480 चिकित्सा अधिकारियों के पदों के बंटवारे में ओपन मेरिट के तहत 192 पद, अनुसूचित जाति के तहत 38, अनुसूचित जनजाति एक, अनुसूचित जनजाति दो और पिछड़े क्षेत्र श्रेणियों के तहत 48-48 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत 39 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के तहत 48 पद और एएलसी व आइबी श्रेणियों के तहत 19 पद शामिल किए गए हैं।

    विभाग ने लोक सेवा आयोग से आने वाले विज्ञापन में कुछ खास शर्तें शामिल करने का अनुरोध किया है ताकि भविष्य में कोई कानूनी दिक्कत न हो। इन शर्तों के अनुसार चुने गए उम्मीदवारों को चयन के बाद पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स या सीनियर रेजिडेंसी, रजिस्ट्रारशिप या डेमोंस्ट्रेटरशिप जैसी पोस्ट जारी रखने की इजाज़त नहीं होगी।

    हालांकि उम्मीदवारों को एक बार यह आप्शन दिया जाएगा कि वे या तो मेडिकल आफिसर की नियुक्ति स्वीकार करें या अपने चल रहे पोस्ट ग्रेजुएट या टेन्योर वाले काम को जारी रखें। पत्र में कहा कि चयन के बाद चुने गए मेडिकल आफिसर्स को दूरदराज इलाकों में अनिवार्य रूप से सेवा देनी होगी। यह संचार स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने लोक सेवा आयोग के सचिव को जारी किया है।