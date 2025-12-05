जम्मू से 26 KM दूर ऐसा गांव जहां गूंजते हैं देशभक्ति के तराने, बॉर्डर टूरिज्म से लेकर श्रीराम के दर्शन; पर्यटकों के लिए हर सुविधाएं उपलब्ध

ललित कुमार, जम्मू। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा छोटा सा गांव सुचेतगढ़। सीमा पर खेतों के साथ हुई तारबंदी, हर तरफ सीमा प्रहरियों की चौकस निगाहें और गूंजते देशभक्ति के तराने बताते हैं कि सच में यह गांव कुछ खास है।

जीरो लाइन पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों के थिरकते कदम और बुलंद हौसले को दर्शाती रिट्रीट सेरेमनी ने इस सीमावर्ती क्षेत्र को बार्डर टूरिज्म के रूप में आकर्षण का एक नया केंद्र बना दिया है। अब जब देश-विदेश से पर्यटक सीमा तक पहुंच रहे हैं तो आधारभूत ढांचे का विकास भी हुआ है और सुविधाएं भी बढ़ी हैं। जम्मू से करीब 26 किलोमीटर दूर सुचेतगढ़ गांव आज जम्मू के मुख्य पर्यटन स्थल के रूप में अपनी पहचान बना चुका है।

अमृतसर के वाघा बार्डर की तर्ज पर बीएसएफ की रिट्रीट सेरेमनी आरंभ होते ही इस गांव का माहौल और जीवंत हो गया है। भारत माता के जयघोष, पर्यटकों का भांगड़ा और देशभक्ति के गीतों की गूंज सीमा पार पाकिस्तानी रेंजर्स की चौकियों तक सुनाई देती है।

माता वैष्णो देवी की यात्रा और जम्मू में आने वाले पर्यटक अब सीमा पर इस अनोखे अनुभव का लाभ उठाने पहुंचने लगे हैं। यह जम्मू का एक ऐसा स्थल है, जहां दो देशों की सीमा का रोमांच, भगवान श्री राम के दर्शनों के साथ दुनिया भर से आने वाले पक्षियों को निहारने का एकसाथ अवसर मिलता है।

यहां पर्यटकों के लिए रेस्त्रां से लेकर सभी प्रबंध हैं। पर्यटन विभाग की ओर से सैलानियों के लिए जम्मू से सुचेतगढ़ के लिए बस सेवा भी शुरू की गई है, जो मात्र 35 रुपये प्रति यात्री को सुचेतगढ़ ले जाती है।