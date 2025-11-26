Jammu News: प्रवासी मेहमानों से गुलजार होने लगा घराना वेटलैंड, अटखेलियां कर रहे पक्षी; दिसंबर में और बढ़ेगी रौनक

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित घराना वेटलैंड सर्दी बढ़ते ही प्रवासी पक्षियों से गुलजार होने लगा है। पक्षियों को चहचहाहट और पानी में अठखेलियां करते देखा जा सकता है, जिससे पक्षी प्रेमियों और पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि वह उनका काफी समय से इंतजार कर रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौजूदा समय में करी 10 हजार प्रवासी पक्षी सर्दियां गुजारने के लिए यहां पहुंचे हैं। इसमें 2000 टील प्रजाति की बतखें हैं और इतने ही सरपट्टी सवन हैं। अभी दिसंबर माह में यह रौनक और बढ़ने वाली है, जब इस और प्रवासी पक्षी यहां पहुंचेंगे। तालाब पूरी तरह से पक्षियों के पट जाएगा।

बहरहाल, घराना वेटलैंड पर प्रवासी पक्षियों के मनमोहक नजारे देखने के लिए पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सुबह-शाम राज हंस की उड़ानों के मनमोहक नजारे को देखकर लोग काफी खुश हैं। टील प्रजाति की बतखें भले ही कद में छोटी हैं, लेकिन जब एक साथ आसमान पर उड़ती हैं तो मनमोहक नजारे बनाती है। इन दिनों पक्षियों की उड़ान के मनमोहक नजारे पर्यटकों का मन मोह रहे हैं। पर्यटक बोले, घराना की अपनी है बात पंजाब से आई पर्यटक अदिति ने बताया कि पंजाब में भी कई वेटलैंड हैं, लेकिन घराना की कुछ अपनी ही बात है। एक तो यह इलाका एकदम बार्डर पर है, तो वहीं छोटा सा स्थल है। यहां से प्रवासी पक्षी बेहद नजदीकी से देखे जा सकते हैं।