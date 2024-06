New Army Chief: जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने संभाला सेना प्रमुख का कार्यभार, जानिए उनका 40 साल का सैन्य करियर

उल्लेखनीय है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख 62 वर्ष की आयु तक या तीन वर्ष के लिए (जो पहले हो) अपने पद पर रह सकते हैं। एक जुलाई, 1964 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी 15 दिसंबर, 1984 को सेना की जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में शामिल हुए थे।

लगभग 40 वर्षों की अपनी लंबी एवं विशिष्ट सेवा के दौरान उन्होंने पदों पर कार्य किया है। इनमें रेजीमेंट की कमान (18 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स), ब्रिगेड (सेक्टर 26 असम राइफल्स), असम राइफल्स के डीआइजी ईस्ट, कोर (नौवीं कोर) एवं उत्तरी कमान के प्रमुख (2022 से 2024) शामिल हैं। वह इंफैन्ट्री के महानिदेशक भी रहे हैं।

उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और तीन जीओसी-इन-सी प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रीवा स्थित सैनिक स्कूल, नेशनल डिफेंस कालेज और यूएस आर्मी वार कालेज में शिक्षा प्राप्त की है।

लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कालेज (डीएसएससी), वेलिंगटन और आर्मी वार कालेज, महू (मध्य प्रदेश) में प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। उन्होंने डिफेंस एंड मैनेजमेंट स्टडीज में एफ. फिल किया है और उनके पास स्ट्रैटजिक स्टडीज एंड मिलिट्री साइंस में दो स्नातकोत्तर डिग्रियां हैं।

उपेंद्र द्विवेदी को 15 दिसंबर 1984 को भारतीय सेना की इन्फैंट्री में कमीशन मिला था। 40 साल की लंबी सेवा के दौरान उन्होंने विभिन्न कमांड, स्टाफ, इंस्ट्रक्शनल और विदेशी नियुक्तियों में काम किया है।

#GeneralUpendraDwivedi, PVSM, AVSM takes over as the 30th Chief of the Army Staff #COAS of the #IndianArmy from General Manoj Pande. He assumes the appointment with a wealth of strategic acumen & operational experience in challenging scenarios and diverse terrain.

