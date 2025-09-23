Language
    रॉयल सिंह की हत्या-तस्करी की दुनिया पर पुलिस ने कसा शिकंजा, मुंबई में धराया कुख्यात गैंगस्टर

    By Dinesh Mahajan Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 08:45 PM (IST)

    जम्मू पुलिस की सूचना पर मुंबई पुलिस ने वांछित गैंगस्टर रॉयल सिंह को गिरफ्तार किया। रॉयल सिंह पर हत्या फिरौती और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे कई गंभीर आरोप हैं। वह जम्मू से भागकर मुंबई में छिप गया था। उसे वापस लाने के लिए जम्मू पुलिस की टीम मुंबई रवाना हो गई है। रायल सिंह पहले भी कई आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है।

    गैंगस्टर रॉयल सिंह मुम्बई में गिरफ्तार, जम्मू पुलिस की टीम रवाना (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, जम्मू। पुलिस के वांछित गैंगस्टर रॉयल सिंह को मुम्बई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वह जम्मू से भाग कर इन दिनों मुम्बई में छुपा हुआ था। जहां जम्मू पुलिस की सूचना पर उसे वहां पकड़ा गया है। रॉयल सिंह को जम्मू लाने के लिए पुलिस की एक टीम मुम्बई के लिए रवाना हो गई है।

    बीते माह ही रॉयल सिंह ने जम्मू के गांधी नगर में एक होटल में प्रतिद्वंद्वी गैंग के सदस्य की हत्या करने की मंशा से पिस्तौल लहराते हुए घूस गया था। जिसके बाद गांधी नगर पुलिस थाने में उसके विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था और वह जम्मू से भाग निकला था।

    रॉयल सिंह इसके बाद जम्मू पुलिस के बचते मुम्बई में छुपा हुआ था। जल्द जम्मू पुलिस की टीम उसे लेकर जम्मू आएगी। जम्मू के अलावा उस पर पंजाब में भी हत्या, हत्या के प्रयास, मादक पदार्थों की तस्करी जैसे संगीन मामले भी दर्ज है। 

    बीते वर्ष मार्च माह में मोहाली में हुए जम्मू के गैंगस्टर राजेश डोगरा की हत्या में भी रॉयल सिंह का नाम आया था। जिसके बाद उस पर मोहाली पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है। इसके अलावा इसी मई 2024 में पंजाब पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कपूरथला मार्ग पर उसे मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया था।

    रॉयल सिंह पर जम्मू की जेल में बैठकर वहां से फिरौती का धंधा चलाने का आरोप भी ह ै। जेल के छुटने के बाद वह कुछ देर के लिए दिल्ली चला गया था वहां बैठकर भी उसने जम्मू के व्यापारियों से फिरौती मांगी थी।

    वर्ष 2009 में पूर्व एमएलसी के बेटे अमनदीप सिंह की हत्या के बाद रॉयल सिंह चर्चा में आया था। उसके बाद से रॉयल सिंह एक के बाद एक कई आपराधिक वारदातों में शामिल रहा और वह अपना गैंग चल रहा था। उसके साथ जम्मू के कई युवा जुड़े जो उसके लिए काम करते है। बताया जा रहा है कि रॉयल सिंह का नेटवर्क अब पंजाब और दिल्ली में भी है। वहां के गैंगस्टर के साथ मिलकर वह काम कर रहा है।