    जम्मू-कश्मीर: सरकारी नौकरी के नाम पर चार लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

    By Raziya Noor Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 02:42 PM (IST)

    जम्मू कश्मीर अपराध शाखा ने फैज अहमद नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 4.20 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। आरोपी 2023 से गिरफ्तारी से बच रहा था। 

    जम्मू-कश्मीर: सरकारी नौकरी के नाम पर चार लाख की ठगी। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 4.20 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में 2023 से गिरफ्तारी से बचने के लिए एक व्यक्ति को जम्मू कश्मीर अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान फैज अहमद निवासी चाडूरा, बडगाम के रूप में हुई है। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि 28 अक्टूबर को पुंछ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

    अधिकारियों के अनुसार, पुंछ निवासी शिकायतकर्ता जावेद इकबाल ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने पंचायत लेखाकार की नौकरी दिलाने के बहाने उससे 4.20 लाख रुपये ठग लिए। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि अहमद के खिलाफ 2022 में अपराध शाखा में दो अलग-अलग मामले भी दर्ज किए गए थे।

    पुलिस ने बताया कि एक विशेष टीम पिछले तीन महीनों से उस पर नज़र रख रही थी और गत शनिवार उसे जम्मू से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।