जम्मू-कश्मीर: सरकारी नौकरी के नाम पर चार लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 4.20 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में 2023 से गिरफ्तारी से बचने के लिए एक व्यक्ति को जम्मू कश्मीर अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान फैज अहमद निवासी चाडूरा, बडगाम के रूप में हुई है। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि 28 अक्टूबर को पुंछ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

अधिकारियों के अनुसार, पुंछ निवासी शिकायतकर्ता जावेद इकबाल ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने पंचायत लेखाकार की नौकरी दिलाने के बहाने उससे 4.20 लाख रुपये ठग लिए। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि अहमद के खिलाफ 2022 में अपराध शाखा में दो अलग-अलग मामले भी दर्ज किए गए थे।