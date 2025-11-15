जम्मू में तेजधार हथियारों के साथ चार युवक गिरफ्तार, पुलिस का दावा वारदात की फिराक में थे आरोपी

जागरण संवाददाता, जम्मू। बख्शी नगर पुलिस ने समय रहते बड़ी वारदात को टालते हुए चार युवकों को तेजधार हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस का मानना है कि आरोपी किसी गंभीर अपराध को अंजाम देने की फिराक में इलाके में घूम रहे थे। उनकी गतिविधियों पर संदेह होने पर पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई की और सभी को काबू कर लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीते शुक्रवार देर रात को बख्शी नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि वार्ड नंबर 26 सुभाष नगर क्षेत्र में कुछ युवक संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे हैं और उनके पास तेजधार हथियार भी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस दल मौके पर पहुंचा, जहां चारों युवक आपस में हल्ला-गुल्ला करते हुए पाए गए। पुलिस ने उन्हें घेराबंदी कर पकड़ा, जिनकी पहचान राजीव टिक्कू निवासी सुभाष नगर, अखिल कुमार, सलमान मोसेस निवासी क्रिश्चियन कालोनी, रेजिडेंसी रोड और बर्श कुमार निवासी राम मंदिर के पास बख्शी नगर के रूप में हुई।

पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी किसी व्यक्ति पर हमला करने की योजना बना रहे थे। उनके कब्जे से एक तेजधार हथियार बरामद किया गया है। सभी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।