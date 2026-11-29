राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले के रहने वाले एक 54 वर्षीय पूर्व आतंकी की किशनगंगा नदी में डूबने से मौत हो गई।

हालांकि पुलिस ने उसके डूबने की परिस्थितियों की पुष्टि नहीं की है और कहा है कि मामले की जांच जारी है, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार, वह वह अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए नियंत्रण रेखा (एलओसी) पार कर गुलाम जम्मू कश्मीर (पीओजेके) जाने की कोशिश कर रहा था।

इस दौरान वह कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में किशनगंगा नदी में डूब गया। बाद में सीमा पार अधिकारियों ने उसका शव बरामद किया। इरफान अहमद शाह के रूप में हुई पहचान मृतक की पहचान बारामूला जिले में डंगीबच्चा सोपोर के रहने वाले इरफान अहमद शाह के रूप में हुई है। बताया जाता है कि इरफान अहमद शाह 1990 के दशक की शुरुआत में आतंकी बनने के लिए एलओसी पार गुलाम जम्मू कश्मीर चला गया था।प। वहां उसने शादी की और उसके बच्चे भी हुए।