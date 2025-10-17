राहगीरों के लिए नहीं, वाहनों के लिए फुटपाथ; परेड, रेजीडेंसी रोड में फुटपाथ बना पार्किंग, जोखिम में जान

‘यह तो हद ही है कि वाहनों को फुटपाथों पर खड़ा किया जा रहा है और लोग सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। सरकार सड़कों को क्यों बेचने पर तुली हुई है। वाहनों के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण किया जाना चाहिए। यह गलत है।’ -राजेंद्र सिंह रंधावा, समाज सेवक

‘सड़कें बेच कर पैसे कमाने में जुटे जम्मू नगर निगम को ऐसी व्यवस्था बंद करनी चाहिए। वाहनों को सिर्फ पार्किंग में ही खड़े करने की अनुमति हो। अलबत्ता कहीं जरूरी हो तो कुछ कर्मी लगाकर 15-20 मिनट की अनुमति दी जा सकती है।’ -कोमल सचदेवा, निवासी बाहुफोर्ट

‘परेड में तो पूरा फुटपाथ ही पार्किंग बनकर रह गया है। कोई पूछने वाला नहीं। परेड में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जा सकती है। ऐसे प्रोजेक्ट क्यों नहीं बन पा रहे। इच्छाशक्ति का अभाव नजर आ रहा है। जनहित में फैसले लिए जाने चाहिए।’ -हरदीप सिंह, निवासी डिग्याना

‘सरकार को चाहिए कि जम्मू में बहुमंजिला पार्किंगों का निर्माण करे। शहर में जगह-जगह सड़क किनारों पर पीली लाइनें डाल कर पार्किंग बनाना अजीब लगता है। जब प्रशासन खुद इस तरह की कार्रवाई करेगा तो लोग क्या ही करें।’ -बलवीर कुमार, निवासी रेशमघर