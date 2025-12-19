जम्मू-कश्मीर में खाने की चीज़ों में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश, जानिए पूरा मामला

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। विधानसभा की याचिकाओं पर बनी कमेटी ने जम्मू और कश्मीर में ज़रूरी खाने की चीज़ों में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। विधायक पीरजादा फारूक शाह की अध्यक्षता में याचिकाओं पर बनी कमेटी की वीरवार को हुई बैठक हुई में यह निर्देश दिए गए। इसमें कमेटी को भेजी गई याचिकाओं की समीक्षा की गई।बैठक में विधायक सलमान सागर, मुश्ताक और विजय कुमार भी मौजूद थे।

जम्मू-कश्मीर में ज़रूरी खाने-पीने की चीज़ों में बड़े पैमाने पर मिलावट से जुड़े अलग-अलग मुद्दों के अलावा, श्रीनगर के हज़रतबल तहसील के खिंबर में अतिक्रमण और ज़मीन के अवैध बंटवारे और याचिका में बताए गए संबंधित अधिकारियों द्वारा की जा रही कार्रवाई पर विस्तार से चर्चा हुई।

चेयरमैन ने कमेटी के उद्देश्यों पर ज़ोर दिया और संबंधित विभागों से कमेटी के सामने पड़ी सभी लंबित याचिकाओं पर प्राथमिकता के आधार पर चर्चा करने और उन्हें हल करने में सहयोग मांगा। खाद्य सुरक्षा और राजस्व विभागों के संबंधित अधिकारियों ने कमेटी को मौजूदा स्थिति और याचिका पर अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। कमेटी ने संबंधित अधिकारियों को जम्मू और कश्मीर में ज़रूरी खाने की चीज़ों में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।