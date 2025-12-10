Language
    जम्मू से श्रीनगर जाने वाली फ्लाइटों का किराया 2559 रुपये, किराये में आई कमी से यात्रियों को राहत

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 02:17 PM (IST)

    इंडिगो विमानों के रनवे पर उतरने से उड़ानें सामान्य हो रही हैं, जिससे विमान किराए में गिरावट आई है। जम्मू से दिल्ली का किराया 10,840-14,780 रुपये से घट ...और पढ़ें

    जम्मू से श्रीनगर जाने वाली फ्लाइटों का किराया 2559 रुपये (इंडिगो फ्लाइट फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, जम्मू। इंडिगो के विमानों के रनवे पर उतरने के साथ ही देशभर में उड़ानें सामान्य होने लगी है। इससे आसमान पर पहुंचे विमानों के किराए के नीचे आने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है।

    जम्मू से विभिन्न रूटों के लिए जाने वाली उड़ाने के किराये में भारी गिरावट आई है। सोमवार को जहां जम्मू से दिल्ली का किराया 10,840 रुपये से लेकर 14,780 रुपये एयरलाइंस ने वसूला तो वहीं मंगलवार को यह किराया 8,588 रुपये से लेकर 11,345 रुपये तक रहा। इसी तरह जम्मू से श्रीनगर के बीच किराया, जो उड़ानों के संकट के बीच 22 से 25 हजार तक पहुंच गया था, भी 2559 रुपये से 3244 रुपये के बीच आ गया है।

    जम्मू से मुंबई के बीच किराए में भी कमी आई है। दो दिन पहले जहां जम्मू से मुंबई के बीच एयरलाइंस कंपनियों ने 25 हजार रुपये अधिक यात्रियों से वसूल किया तो वहीं किराया सोमवार को 25,065 रुपये और मंगलवार को 23,596 रुपये से लेकर 24,945 रुपये पहुंच गया।

    विमान किराया सामान्य होने के बीच इंडिगो की रद्द हुई उड़ानों के यात्रियों का कहना है कि उन्हें रिफंड अभी नहीं मिला है। जम्मू के गांधी नगर निवासी सुमित गुप्ता का कहना है कि उन्होंने दो टिकटें जम्मू से दिल्ली के लिए ली थीं, जो उस समय महंगी मिलीं।

    उनका विमान रद्द हो गया था लेकिन रिफंड अभी तक नहीं मिला है। यात्रियों का कहना है कि सरकार को एयरलाइंस पर यात्रियों का रिफंड जल्द जारी करने का दबाव बनाना चाहिए। जम्मू में ट्रेवल्स एजेंसी चलाने वाले सोहेल का कहना है कि विमान सेवा चरमराने से उनको भी काफी नुकसान हुआ है।