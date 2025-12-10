जम्मू से श्रीनगर जाने वाली फ्लाइटों का किराया 2559 रुपये, किराये में आई कमी से यात्रियों को राहत

जागरण संवाददाता, जम्मू। इंडिगो के विमानों के रनवे पर उतरने के साथ ही देशभर में उड़ानें सामान्य होने लगी है। इससे आसमान पर पहुंचे विमानों के किराए के नीचे आने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है। जम्मू से विभिन्न रूटों के लिए जाने वाली उड़ाने के किराये में भारी गिरावट आई है। सोमवार को जहां जम्मू से दिल्ली का किराया 10,840 रुपये से लेकर 14,780 रुपये एयरलाइंस ने वसूला तो वहीं मंगलवार को यह किराया 8,588 रुपये से लेकर 11,345 रुपये तक रहा। इसी तरह जम्मू से श्रीनगर के बीच किराया, जो उड़ानों के संकट के बीच 22 से 25 हजार तक पहुंच गया था, भी 2559 रुपये से 3244 रुपये के बीच आ गया है।

जम्मू से मुंबई के बीच किराए में भी कमी आई है। दो दिन पहले जहां जम्मू से मुंबई के बीच एयरलाइंस कंपनियों ने 25 हजार रुपये अधिक यात्रियों से वसूल किया तो वहीं किराया सोमवार को 25,065 रुपये और मंगलवार को 23,596 रुपये से लेकर 24,945 रुपये पहुंच गया।

विमान किराया सामान्य होने के बीच इंडिगो की रद्द हुई उड़ानों के यात्रियों का कहना है कि उन्हें रिफंड अभी नहीं मिला है। जम्मू के गांधी नगर निवासी सुमित गुप्ता का कहना है कि उन्होंने दो टिकटें जम्मू से दिल्ली के लिए ली थीं, जो उस समय महंगी मिलीं।