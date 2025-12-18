Language
    देश का पहला एम्स और जम्मू-कश्मीर का पहला डाकघर बना जेन जेड डाकघर, डाक सेवाओं को मिला नया स्वरूप

    By Satnam Singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 01:57 PM (IST)

    जम्मू और कश्मीर में देश का पहला एम्स और पहला जेन जेड डाकघर खोला गया है। यह डाकघर डाक सेवाओं को नया स्वरूप देगा। इसका उद्देश्य आधुनिक सेवाएं प्रदान करन ...और पढ़ें

    जेन जेड डाकघर को विशेष रूप से जनरेशन जेड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। युवाओं की जरूरतों और आधुनिक समय की अपेक्षाओं के अनुरूप डाक सेवाओं को नया स्वरूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए डाक विभाग ने आज एम्स विजयपुर स्थित उप डाकघर को जेन जेड डाकघर के रूप में विकसित किया।

    आपको बता दें कि एम्स विजयपुर देश का पहला एम्स है, जिसे जेन जेड डाकघर के रूप में उन्नत किया गया है। यह जम्मू-कश्मीर का पहला डाकघर है, जिसमें यह सुविधा होगी। यह उपलब्धि न केवल भारत पोस्ट, बल्कि एम्स विजयपुर के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

    जेन जेड डाकघर का उद्घाटन एम्स विजयपुर के कार्यकारी निदेशक व सीईओ डा. शक्ति कुमार गुप्ता तथा मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, जम्मू-कश्मीर सर्किल डीएसवीआर मूर्ति द्वारा किया गया। इस अवसर पर जम्मू डाक मंडल के वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर शाह नवाज खान भी उपस्थित रहे।

    समारोह में डाक विभाग एवं एआइआइएमएस विजयपुर के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य पोस्टमास्टर जनरल ने कहा कि यह पहल पारंपरिक डाकघरों को आधुनिक, जीवंत और बहुउद्देशीय सेवा केंद्रों में बदलने की दिशा में डाक विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं के अनुरूप है।

    यह मिलेंगी सुविधाएं

    जेन जेड डाकघर को विशेष रूप से जनरेशन जेड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। यहां आधुनिक वातावरण, डिजिटल भुगतान की सुविधा, सरल और त्वरित सेवा प्रणाली के साथ-साथ डाक, बैंकिंग, बीमा एवं ई-कामर्स से जुड़ी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई गई हैं। उद्घाटन के अवसर पर एम्स विजयपुर डाकघर को जम्मू-कश्मीर सर्किल का पहला जेन जेड डाकघर होने के उपलक्ष्य में विशेष डाक मुहर भी जारी की गई, जिसे उसी दिन भेजी गई सभी डाक वस्तुओं पर अंकित किया गया।

    सुविधा का उद्देश्य

    इस डाकघर का उद्देश्य छात्रों, स्वास्थ्य पेशेवरों और एम्स विजयपुर से जुड़े आम नागरिकों के बीच डाक बचत योजनाओं, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग तथा अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह पहल भारत पोस्ट की नवाचार, समावेशन और ग्राहक-केंद्रित सेवा वितरण की दिशा में निरंतर प्रगति को दर्शाती है।