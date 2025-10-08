Language
    सरकारी कर्मियों को वित्त विभाग का तोहफा, चिल्ड्रन एजुकेशन एलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी में 25 प्रतिशत की वृद्धि

    By satnam singh Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:59 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के वित्त विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन एलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी में 25% की वृद्धि की है। यह फैसला महंगाई भत्ते (डीए) के 50% तक पहुंचने के बाद लिया गया है। दिव्यांग बच्चों के लिए भी शिक्षा भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी जाएगी।

    सरकारी कर्मियों का चिल्ड्रन एजुकेशन एलाउंस व हास्टल सब्सिडी में 25 प्रतिशत की वृद्धि

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। वित्त विभाग ने सरकारी कर्मियों की डीए के एक जनवरी 2024 को पचास प्रतिशत तक पहुंच जाने के बाद चिल्ड्रन एजुकेशन एलाउंस व हास्टल सब्सिडी को भी पच्चीस प्रतिशत बढ़ा दिया है।

    सरकारी कर्मचारी के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन एलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी में 25 प्रतिशत की वृद्धि को लेकर वित्त विभाग ने स्थिति को स्पष्ट किया है। विभाग के प्रमुख सचिव संतोष डी वैद्य की तरफ से जारी आदेश के अनुसार मौजूदा समय में चिल्ड्रन एजुकेशन एलाउंस 2250 रुपये प्रति माह है जिसे संशोधित कर 2812.50 रुपये प्रति माह किया गया है।

    हॉस्टल सब्सिडी 6750 रुपये प्रति माह थी जिसे 8437. 50 रुपये किया गया है। दिव्यांग बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन एलाउंस 4500 प्रति माह था जिसे बढ़ाकर 5625 रुपये प्रति माह किया गया है। वित्त विभाग ने कहा है कि जब सरकारी कर्मचारियों का डीए 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा तो अपने आप ही चिल्ड्रन एजुकेशन एलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी भी 25 प्रतिशत बढ़ जाएगी।

    विभाग को इस बारे में कई जगह से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया। विभाग ने मामले पर विचार विमर्श किया और कहा कि पच्चीस प्रतिशत की वृद्धि 1 जनवरी 2024 से मानी जाएगी।