4 महीने से नहीं मिला वेतन, जम्मू में फीमेल मल्टीपर्पस वर्कर्स ने दी सड़कों पर उतरने की चेतावनी

रविवार को जम्मू-कश्मीर मेडिकल इंप्लॉइज फेडरेशन के बैनर तले आयोजित पत्रकार वार्ता में फेडरेशन के प्रधान जसविंद्र सिंह और एसोसिएशन की अध्यक्ष नीलम देवी ने कहा कि परिवार कल्याण विभाग के 2211 हेड के अधीन आने वाली कर्मचारियों का वेतन चार महीने से जारी नहीं हुआ।

राज्य ब्यूरो, जम्मू। फीमेल मल्टीपर्पस वर्कर्स एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनका चार महीने वेतन जल्द जारी नहीं किया गया तो वे सड़क पर उतरने के लिए विवश हो जाएंगे।

परिवार कल्याण विभाग के निदेशक ने आश्वासन दिया था कि एक सप्ताह में इसका समाधान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीफ अकाउंट्स अधिकारी के पास इतना समय ही नहीं है कि वे इस मामले को देखें।

उन्होंने मुख्य सचिव, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव से इस मामले का समाधान करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा न हुआ तो सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे और टीकाकरण का काम बंद पड़ जाएगा।

उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल शासन में पहले एक काप्र्स फंड बना था और वेतन जारी हो रहा था लेकिन अब फिर से समस्या हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों की लापरवाही के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया है।