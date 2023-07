Jammu: महिला हेरोइन तस्कर तुन्ना गिरफ्तार, चूल्हे के नीचे छिपाए तीन लाख रुपय बरामद; पंजाब से जुड़ा है कनेक्शन

सांबा जिले की बाड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने मंगलवार को एक और महिला शातिर हेरोइन तस्कर को जुन्ना बीबी उर्फ तुन्ना निवासी बलोल नाला बाड़ी ब्राह्मणा को गिरफ्तार कर लिया। तुन्ना सांबा जम्मू ऊधमपुर कठुआ रियासी राजौरी पुंछ डोडा किश्तवाड़ और रामबन यहां तक कि कश्मीर में भी नशा तस्करों और नशेड़ियों को हेरोइन की आपूर्ति करती थी। वह पंजाब से हेरोइन इकट्ठा करती थी।

महिला हेरोइन तस्कर तुन्ना गिरफ्तार और तीन लाख रुपय बरामद।

विजयपुर,संवाद सहयोगी। सांबा जिले की बाड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने मंगलवार को एक और महिला शातिर हेरोइन तस्कर को जुन्ना बीबी उर्फ तुन्ना निवासी बलोल नाला बाड़ी ब्राह्मणा को गिरफ्तार कर लिया। तुन्ना सांबा जम्मू, ऊधमपुर, कठुआ, रियासी, राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन यहां तक कि कश्मीर में भी नशा तस्करों और नशेड़ियों को हेरोइन की आपूर्ति करती थी। वह पंजाब से हेरोइन इकट्ठा करती थी और बड़े पैमाने पर छोटे नशा तस्करों को सप्लाई करती थी। पुलिस द्वारा गत पिछले दिनों उसके घर में छापा मारा था, लेकिन वह भागने में सफल रही वहीं घर से तीन लाख रुपये की नकदी बरामद की। तुन्ना ने नकदी चूल्हे के नीचे छिपाकर रखी थी। तुन्ना को पकड़ने के लिए एएसपी सांबा सुरिंदर चौधरी के नेतृत्व में एसडीपीओ बाड़ी ब्राह्मणा राहुल नागर थाना प्रभारी बाड़ी ब्राह्मणा सुनील शर्मा थाना प्रभारी विजयपुर त्रिभुवन खजुरिया और पुलिस चौकी सुपवाल के प्रबारी दीपिका जलोत्रा की अलग-अलग टीमों ने 72 घंटे की लगातार छापेमारी और नाका चेकिंग के दौरान तुन्ना को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी बेनाम तोश ने कहा कि पिछले छह महीने में 13 महिला नशा तस्करों समेत कुल 64 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कईयों पर तो अन्य मामले भी दर्ज है। गौरतलब है कि हेरोइन आपूर्तिकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है।

Edited By: Paras Pandey