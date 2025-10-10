Language
    जम्मू में युवक पर जानलेवा हमला, अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस

    By Jaimbal Choudhary Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 03:29 PM (IST)

    जम्मू में एक युवक पर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला किया, जिससे उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। 

    पुलिस ने घटना स्थल के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की है।

    संवाद सहयोगी, जागरण, मीरां साहिब। जिला जम्मू के मीरां साहिब कस्बे के गांव सिंबल कैंप में वीरवार देर रात एक युवक की अज्ञात लोगों ने बुरी तरह से पिटाई की और किरच से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान नरेंद्र सिंह निवासी सिंबल कैंप वार्ड नंबर 1 के रूप में हुई है। 

    पुलिस ने दर्ज किया मामला

    मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हमलावरों को पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रभारी आजाद मन्हास ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया गया है और हमलावरों को पकड़ने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के साथ घटनास्थल के अासपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है।

    पुरानी रंजिश के तहत हुआ हमला

    जानकारी के अनुसार नरेंद्र सिंह अपनी गली में खड़ा था जब दो अज्ञात लोगों ने उसका रास्ता रोक कर उसके साथ पहले गाली गलौज किया फिर उसकी जमकर पिटाई की। इसी बीच झगड़ा कर रहे लोगों ने लोहे की किसी नुकीली चीज के साथ उस पर हमला भी किया। हमले में नरेंद्र सिंह के सिर पर और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। 

    ईलाज के दौरान हुई मौत

    पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए देर रात जीएमसी में भर्ती कराया, जहां उसने जख्मों का ताव न सहते हुए दम तोड़ दिया। नरेंद्र की मौत के बाद पुलिस ने हमलावरों का पता लगाने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। प्राथमिक जांच में पुलिस ने इस मारपीट के पीछे पुरानी रंजिश की संभावना जताई है। सभी तथ्यों को ध्यान में रख जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है।