जम्मू में ताऊ पर बेटों संग मिलकर भतीजे को पीटने का आरोप, हमले में सिर पर आई गंभीर चोट

जम्मू के बठिंडी इलाके में पारिवारिक झगड़े के चलते एक व्यक्ति पर उसके ताऊ और चचेरे भाइयों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल रमीज अली को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। रमीज की मां से कहासुनी के बाद उसे दादा के घर ले जाया गया था जहाँ यह हमला हुआ।

जागरण संवाददाता, जम्मू। शहर के बठिंडी इलाके में पारिवारिक कलह के चलते एक व्यक्ति पर दो बेटों के साथ भतीजे पर तेजधार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में घायल रमीज अली निवासी बठिंडी को जीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

वही, बठिंडी पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर त्रिकुटा नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। रमीज अली के परिवार ने बताया कि रविवार को उसकी अपनी मां से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसके बाद उसकी मां रमीज को अपने ससुर यानी उसके दादा के घर लेकर पहुंची।