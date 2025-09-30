Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू में ताऊ पर बेटों संग मिलकर भतीजे को पीटने का आरोप, हमले में सिर पर आई गंभीर चोट

    By Dinesh Mahajan Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 01:45 PM (IST)

    जम्मू के बठिंडी इलाके में पारिवारिक झगड़े के चलते एक व्यक्ति पर उसके ताऊ और चचेरे भाइयों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल रमीज अली को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। रमीज की मां से कहासुनी के बाद उसे दादा के घर ले जाया गया था जहाँ यह हमला हुआ।

    prefferd source google
    Hero Image
    ताऊ पर बेटों संग मिलकर भतीजे को पीटने का आरोप (File Photo)

    जागरण संवाददाता, जम्मू। शहर के बठिंडी इलाके में पारिवारिक कलह के चलते एक व्यक्ति पर दो बेटों के साथ भतीजे पर तेजधार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में घायल रमीज अली निवासी बठिंडी को जीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वही, बठिंडी पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर त्रिकुटा नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। रमीज अली के परिवार ने बताया कि रविवार को उसकी अपनी मां से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसके बाद उसकी मां रमीज को अपने ससुर यानी उसके दादा के घर लेकर पहुंची।

    रमीज का दादा अपने बड़े बेटे के साथ बठिंडी में रहता है। दादा के घर पहुंच कर मां बेटा अभी बात कर रहे थे कि रमीज के ताऊ ने अपने दो बेटों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। हमले में उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं।