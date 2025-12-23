एआई से बन रहीं फर्जी रेल टिकटें, जम्मू रेल डिवीजन ने बढ़ाई सख्ती; यात्रियों को दी ये सलाह

जागरण संवाददाता, जम्मू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का दुरुपयोग कर फर्जी रेल टिकट तैयार किए जाने के मामलों को देखते हुए जम्मू रेल डिवीजन ने सक्रियता बढ़ाई है। यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा के लिए जम्मू मंडल की ओर से विशेष अभियान चला कर यात्रा टिकट की जांच की जा रही है।

इसके साथ ही रेल कर्मियों को भी फर्जी टिकटों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में ऐसे एक मामले के सामने आने के बाद जम्मू मंडल में सतर्कता बढ़ा कर विशेष जांच अभियान शुरू किया गया है। पिछले एक सप्ताह में चलाए गए इस अभियान के दौरान मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर 2200 से अधिक अनारक्षित टिकटों (Unreserved Tickets) की जांच की गई।

फर्जी टिकटों की ऐसे हो रही पहचान फर्जी टिकटों की पहचान के लिए यूनिक आईडी नंबर (Unique ID Number) और क्यूआर कोड स्कैनिंग (QR Code Scanning) जैसी आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया गया। इस जांच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार की गई अनारक्षित फर्जी टिकटों के चार मामले सामने आए। पकड़े गए मामलों में संबंधित यात्रियों से नियमानुसार जुर्माना वसूला गया और आगे की कार्रवाई की गई।

डिजिटल धोखाधड़ी रोकने की कवायद जम्मू रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उचित सिंघल ने बताया कि यह अभियान डिजिटल धोखाधड़ी (Digital Fraud) को रोकने और सभी यात्रियों के लिए समान व सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया अहम कदम है। इस कार्रवाई से अधिकृत टिकट दलालों पर भी लगाम लगेगी, जो अपने निजी लाभ के लिए आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग कर रहे हैं।

टिकट में छेड़छाड़ न करने की अपील उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी इस तरह के विशेष अभियान जम्मू मंडल में जारी रहेंगे। रेल प्रशासन यात्रियों से अपील करता है कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या किसी भी डिजिटल माध्यम से टिकट में छेड़छाड़ न करें और यह दंडनीय अपराध है।फर्जी टिकट के साथ यात्रा करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।