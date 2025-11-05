Language
    जम्मू-कश्मीर: किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, जवान घायल

    By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 09:13 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छातरु इलाके में आज सुबह सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षाबलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ में एक सैनिक के घायल होने की भी सूचना है, फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है।

    किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़। सांकेतिक तस्वीर

    डिजिटल डेस्क, किश्तवाड़। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छातरु इलाके में बुधवार सुबह सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। सूचना मिलते ही सुरक्षाबलों ने इलाके को घेर लिया है।

    फिलहाल आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में एक सैनिक के घायल होने की भी सूचना है। सुरक्षाबलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। वहीं, पूरे इलाके में डर का माहौल है।

    ऑपरेशन जारी

    अधिकारियों ने बताया कि किश्तवाड़ जिले में बुधवार को आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच गोलीबारी हुई। व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर जानकारी देते हुए बताया कि आतंकियों के खिलाफ अभियाना जारी है।

