    जम्मू-कश्मीर में महिला सशक्तिकरण के लिए चला अभियान, जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

    By Amit Mahi Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 03:52 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर महिला विकास निगम ने चिनैनी तहसील के अपर मादा गांव में महिला जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर का उद्देश्य महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर आत्मनिर्भर बनाना था। विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने अपनी योजनाओं के बारे में बताया। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई।

    जम्मू-कश्मीर में महिला सशक्तिकरण के लिए चला अभियान (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, उधमपुर। महिलाओं को स्वावलंबन की दिशा में मजबूत बनाने और सरकारी योजनाओं की सही जानकारी घर-घर पहुंचाने के उद्देश्य से जम्मू-कश्मीर महिला विकास निगम की ओर से वीरवार को चिनैनी तहसील के अपर मादा गांव में मेगा जागरूकता शिविर एवं ऋण मेला आयोजित किया। जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

    जम्मू-कश्मीर महिला विकास निगम द्वारा अपर मादा के पंचायत घर मे मेगा जागरूकता शिविर एवं ऋण मेले का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही महिला-हितैषी योजनाओं की जानकारी ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचाना कर उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित व जागरूक करना था। यह कार्यक्रम नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन के प्रायोजन में आयोजित किया गया।

    शिविर में गांव और आस-पास के क्षेत्रों की बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चिनैनी के विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा जम्वाल ने स्वागत भाषण से की।

    जम्मू-कश्मीर महिला विकास निगम की जिला प्रबंधक रिफत कमर ने निगम द्वारा महिलाओं के आर्थिक उत्थान हेतु चलाई जा रही एनबीसीएफडीसी, एनएमडीएफसी और एनएचएफडीसी, शिक्षा ऋण योजना सहित अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं से आगे आकर इन योजनाओं का लाभ लेकर आर्थिक रूप से सक्षम बनने को प्रेरित किया।

    शिविर के दौरान समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वन स्टाप सेंटर, महिला सशक्तिकरण हब और एनआरएलएम के प्रतिनिधियों ने भी अपने द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं व सुविधाओं की जानकारी महिलाओं को देकर जागरूक किया।

    शिविर में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूणहत्या रोकथाम, स्वच्छ भारत अभियान, स्वास्थ्य और पोषण जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा कर सबसो इनके प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता निशा देवी, पूजा देवी, अनीश पंडोह, राजेश जम्वाल और जयचंद सहित अन्य मजूद थे। कार्यक्रम का समापन कामरान भट्टी ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया।


