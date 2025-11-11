जम्मू-कश्मीर में दिल दहला देने वाली घटना, ग्रुप-डी के कर्मचारी को जिंदा जलाया, तीन लोग गिरफ्तार
जम्मू के मीरां साहिब में सिंचाई विभाग के कर्मचारी पूर्ण चंद को जिंदा जला दिया गया। गंभीर रूप से झुलसे पूर्ण चंद की अस्पताल में मौत हो गई। उसने आरोप लगाया कि विभाग के एक जिलेदार ने साथियों संग मिलकर उसे जलाया। पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच कर रही है। मृतक के परिवार ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
संवाद सहयोगी, मीरां साहिब। जिला जम्मू के मीरां साहिब क्षेत्र में सोमवार सुबह एक दिलदहला देनी वाली घटना में कथित तौर पर सिंचाई विभाग के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को जिंदा जला दिया गया। घटनास्थल पर ही वह 100 प्रतिशत तक जल चुका था और जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कालेज (जीएमसी) अस्पताल में इलाज के दौरान शाम को उसने दम तोड़ दिया।
यह घटना रिंग रोड से बिल्कुल सटे खेतों में हुई है। झुलसे कर्मी के बयान के आधार पर पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन पुलिस ने व्यक्ति को जलाए जाने की अभी पुष्टि नहीं की है और न ही पकड़े गए लोगों के नाम बताए हैं।
पुलिस इसे संदिग्ध मामला मानकर भी जांच कर रही है। सोमवार सुबह करीब नौ बजे रिंग रोड के निकट खेतों में काम कर रहे लोगों ने आग में लिपटों में घिरे एक व्यक्ति को चिल्लाते और भागते देखा।
चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था पूर्ण चंद
लोग उसके पास पहुंचे और किसी तरह उसके शरीर पर खोतों से मिट्टी डाल कर आग को बुझाया। झुलसे व्यक्ति ने आग बुझाने वाले लोगों को अपने बारे में जानकारी दी। उसने बताया कि उसका नाम (55) पूर्ण चंद है और वह आरएसपुरा के वार्ड नंबर दो में मीरां साहिब के गांव कोटली मियां फतेह का रहने वाला है। उसने यह भी बताया कि वह आरएस पुरा सिंचाई विभाग में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है।
उसने झुलसी हालत में सिसकते हुए आरोप लगाए कि विभाग के एक जिलेदार (सिंचाई राजस्व अधिकारी) ने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर उसे जिंदा जलाया है। उसके अनुसार, जिलेदार ने ही उसे फोन करके यहां बुलाया था और बाद में अपने दो साथियों के साथ मिलकर उस पर तेल छिड़क कर आग लगा दी।
मृतक का यह बयान इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित हुआ है, जिसे घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने मोबाइल पर बनाया था। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूर्ण चंद को जीएमसी जम्मू में पहुंचाया। फिलहाल, इस घटना के कारणों का पूरा पता नहीं चल पाया है। पुलिस के अनुसार जांच जारी है।
पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। जल्द ही सारे मामले को सामने लाया जाएगा। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 के तहत मामला दर्ज किया है, जो हत्या के प्रयास से संबंधित है। -आजाद मन्हास, मीरां साहिब के थाना प्रभारी
मृतक की पत्नी ने क्या कहा?
अस्पताल पहुंची मृतक की पत्नी मिनाक्षी देवी ने बताया कि सोमवार सुबह वह अपने बच्चों को छोड़ने स्कूल गए थे। बोल कर गए कि उसके बाद बाल कटवाकर लौटेंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद पता चला कि उन्हें किसी ने जिंदा जला दिया है। मीनाक्षी ने आरोप लगाए कि उनके पति पिछले कुछ समय से परेशान थे और उन्हें कुछ लोग लगातार तंग कर रहे थे।
हालांकि, वह घर में इस बारे में खुलकर बात नहीं करते थे। मृतक के भाई विजय कुमार ने पुलिस से इस जघन्य हत्याकांड में शामिल दोषियों की जल्द पहचान कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस परिवार व अन्यों के बयान ले रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।