जम्मू-कश्मीर में नए साल में महंगी होगी ई-बसों की सवारी, 5 से 10 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, जम्मू। अगले वर्ष से ई-बसों के किराए में बढ़ोतरी होने जा रही है। 5 से 10 प्रतिशत बढ़ाेतरी का प्रस्ताव बनाया गया है। सरकार की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। नए वित्तीय वर्ष से जम्मू-कश्मीर में चल रही स्मार्ट सिटी की सभी 200 ई-बसों के किराए में बढ़ोतरी की जाएगी। इसमें से 100 ई-बसों जम्मू संभाग में चल रही हैं। फिलहाल इन ई-बसों में महिलाओं के लिए यात्रा निशुल्क है। उन्हें सिर्फ आधार कार्ड दिखाना होता है। बढ़ी संख्या में महिलाएं इन ई-बसों से सफर कर रही हैं।

दूसरे शब्दों में कहें तो ई-बसों महिलाओं की पहली पसंद बनी हुई हैं। जम्मू संभाग में जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड 100 ई-बसों को चला रहा है। इनमें से 95 बसें हमेशा सड़कों पर दौड़ रही होती हैं जबकि पांच बसों को डिपो में ही खड़ा रखा जाता है, ताकि आपात स्थिति में इनका इस्तेमाल किया जा सके।

रोजाना करीब 25 हजार इन ई-बसों में सफर कर रहे हैं। यात्री चलो ऐप डाउनलोड करके ई-बसों में अपना सफर आरामदायक बना रहे हैं। इस ऐप के माध्यम से बस के आने का समय भी पता चलता है, क्योंकि इनमें लाइव ट्रैकिंग सिस्टम रहता है।

इन ई-बसों को 25 जनवरी 2024 को जम्मू में शुरू किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था। फिलहाल, जम्मू संभाग के मुख्य कस्बों और प्रमुख रूटों पर इन बसों को चलाया जा रहा है। आने वाले समय में 100 और ई-बसें चलाने का प्रस्ताव है। पिछले वर्ष अप्रेल माह में 7 प्रतिशत किराए में बढ़ोतरी की गई थी।

हर दिन हो रहा 20 लाख का घाटा जम्मू-कश्मीर में स्मार्ट सिटी के तहत चलाई जा रही 200 ई-बसों से राेजाना करीब 20 लाख रुपये का घाटा हो रहा है। यह जानकारी विधानसभा सत्र में पेश की गई। इसमें 10 लाख रुपये जम्मू संभाग और 10 लाख रुपये कश्मीर संभाग का घाटा है। इन ई-बसों को जेएससीएल ने 561.22 करोड़ रुपये की लागत से खरीदा था। न इको फ्रेंडली ई-बसों का लोकार्पण 26 जनवरी 2024 को गृहमंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से किया था।

मोबाइल से भुगतान पर 5 प्रतिशत छूट फिलहाल जम्मू स्मार्ट सिटी की ई-बसों में मोबाइल से टिकट का भुगतान करने पर पांच प्रतिशत की छूट दी जाती है। जबकि नकद भुगतान पर छूट नहीं मिलती। इस छूट को लेने के लिए यात्री को कंडक्टर के पास पड़ी मशीन पर क्यूआर कोड को स्कैन कर भुगतान करना होता है और आटोमेटिक तरीके से उसे इस छूट का लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा पाज मशीन और चलो ऐप से भी भुगतान करके लोग इस छूट का लाभ ले सकते हैं।