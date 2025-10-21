Earthquake in Ladakh: फिर डोली धरती, लद्दाख में महसूस किए गए भूकंप के तेज; जानिए कितनी रही तीव्रता?

लद्दाख में मंगलवार दोपहर को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र लेह जिला था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.7 मापी गई। अच्छी खबर यह है कि भूकंप से किसी भी प्रकार के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। विशेषज्ञ लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हैं।