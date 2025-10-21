Language
    Earthquake in Ladakh: फिर डोली धरती, लद्दाख में महसूस किए गए भूकंप के तेज; जानिए कितनी रही तीव्रता?

    By Satnam Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 11:24 PM (IST)

    लद्दाख में मंगलवार दोपहर को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र लेह जिला था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.7 मापी गई। अच्छी खबर यह है कि भूकंप से किसी भी प्रकार के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। विशेषज्ञ लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हैं।

    राज्य ब्यूरो, जम्मू लद्दाख में मंगलवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र लद्दाख के लेह जिला में था और यह दोपहर 3:24 बजे आया। रिक्टरस्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.7 रही। भूकंप के झटकों से जानमाल के किसी नुकसान की सूचना नहीं है।

     बताते चलें कि जम्मू-कश्मीर व लद्दाख भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है और यहां पर भूकंप के झटकों के आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए विशेषज्ञ हमेशा से ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हैं।