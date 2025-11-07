जम्मू-कश्मीर: रियासी के पौनी में अनियंत्रित होकर खाई में गिरा ई-रिक्शा, चार लोग गंभीर रूप से घायल

संवाद सहयोगी, पौनी। रनसू संगड़ मार्ग पर एक ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिससे चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में घायल सभी लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रनसू पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रियासी रेफर कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घायलों की पहचान चालक शमशेर सिंह, कपूर सिंह, सत्या देवी और राधा देवी, सभी निवासी रनसू संगड़, के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ई-रिक्शा संगड सड़क के एक तीखे मोड़ पर अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा।