जम्मू-कश्मीर: रियासी के पौनी में अनियंत्रित होकर खाई में गिरा ई-रिक्शा, चार लोग गंभीर रूप से घायल
जम्मू-कश्मीर के पौनी में रनसू-संगड़ मार्ग पर एक ई-रिक्शा खाई में गिरने से चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों की पहचान कर ली गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ई-रिक्शा एक तेज मोड़ पर अनियंत्रित हो गया था। सुरक्षा प्रबंधों की कमी के कारण लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, पौनी। रनसू संगड़ मार्ग पर एक ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिससे चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में घायल सभी लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रनसू पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रियासी रेफर कर दिया।
घायलों की पहचान चालक शमशेर सिंह, कपूर सिंह, सत्या देवी और राधा देवी, सभी निवासी रनसू संगड़, के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ई-रिक्शा संगड सड़क के एक तीखे मोड़ पर अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा।
स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क किनारे सुरक्षा बैरिकेडिंग न होने के कारण इस क्षेत्र में दुर्घटनाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि मार्ग पर सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। वहीं, रनसू पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।