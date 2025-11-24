Language
    नशे की कमाई से बनाया दोमंजिला घर, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बडगाम में तस्कर की 35 लाख की संपत्ति की जब्त

    By Rohit Jandiyal Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:30 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बडगाम जिले में एनडीपीएस मामले में आरोपी ड्रग तस्कर हिलाल अहमद मीर की लगभग 35 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की। मगाम इलाके में स्थित दोमंजिला मकान और एक कार शामिल है। जांच में पता चला कि यह संपत्ति अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित की गई थी, जिसके बाद एनडीपीएस अधिनियम के तहत जब्ती की गई। पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

     जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बडगाम जिले में एक ड्रग तस्कर की लगभग 35 लाख रुपये की अचल संपत्ति अटैच की (प्रतीकात्मक फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने रविवार को बडगाम जिले में एक ड्रग तस्कर की लगभग 35 लाख रुपये की अचल संपत्ति अटैच की। एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह संपत्ति हिलाल अहमद मीर उर्फ हिलाल गलवान की है जो एनडीपीएस मामले में आरोपी है।

    संपत्ति मगाम इलाके में एक दोमंजिला मकान है। प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्कर की लगभग 35 लाख रुपये की अचल संपत्ति और एक कार अटैच की है। अधिकारी के अनुसार जांच से पता चला है कि आरोपी ने यह संपत्ति अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त आय से अर्जित की थी।

    उन्होंने आगे कहा कि उचित कानूनी प्रक्रियाओं और ठोस सबूतों के आधार पर संपत्ति और वाहन को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत औपचारिक रूप से जब्त कर लिया गया।

    अधिकारी ने कहा कि यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर पुलिस की मादक पदार्थों की तस्करी के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता और शून्य-सहिष्णुता की नीति को पुष्ट करती है। उन्होंने लोगों से मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित कोई भी जानकारी साझा करने की अपील की।