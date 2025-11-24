नशे की कमाई से बनाया दोमंजिला घर, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बडगाम में तस्कर की 35 लाख की संपत्ति की जब्त

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने रविवार को बडगाम जिले में एक ड्रग तस्कर की लगभग 35 लाख रुपये की अचल संपत्ति अटैच की। एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह संपत्ति हिलाल अहमद मीर उर्फ हिलाल गलवान की है जो एनडीपीएस मामले में आरोपी है।

संपत्ति मगाम इलाके में एक दोमंजिला मकान है। प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्कर की लगभग 35 लाख रुपये की अचल संपत्ति और एक कार अटैच की है। अधिकारी के अनुसार जांच से पता चला है कि आरोपी ने यह संपत्ति अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त आय से अर्जित की थी।