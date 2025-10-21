Language
    जम्मू-कश्मीर: कुलगाम में नशा तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में पोस्ता बरामद

    By Rohit Jandiyal Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 10:39 AM (IST)

    कुलगाम पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया। मीरबाजार में नाका चेकिंग के दौरान नदीम मंजूर नायकू नामक एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया, जिसके बैग से 2050 किलोग्राम पोस्ता पुआल बरामद हुआ। काजीगुंड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस ने जनता से सतर्क रहने की अपील की है।

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। समाज से नशे की बुराई को खत्म करने के लिए चलाए गए अभियान के तहत कुलगाम पुलिस ने रविवार को एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया।

    एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस पोस्ट मीरबाजार के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने फुर्रा बाईपास मीरबाजार में नाका चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका जिसकी पहचान नदीम मंजूर नायकू पुत्र मंजूर अहमद नायकू निवासी अखरान नौपोरा के रूप में हुई है। उसके पास एक बैग था।

    तलाशी लेने परए उक्त बैग में 2050 किलोग्राम वजनी पोस्ता पुआल जैसा पदार्थ भरा हुआ बरामद हुआ। व्यक्ति को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। काजीगुंड पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/15 के तहत एफआईआर संख्या 218/2025 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके व्यापक नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

    कुलगाम पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए जनता से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने का आग्रह किया है। बयान में कहा गया है कि हम सब मिलकर एक नशामुक्त और सुरक्षित समाज सुनिश्चित कर सकते हैं।