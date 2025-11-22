बॉर्डर पर पाकिस्तान कर रहा जासूसी! जम्मू-कश्मीर के सांबा में मंडराता दिखा ड्रोन, अलर्ट मोड पर सेना
जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास ड्रोन दिखने से सुरक्षा बल सतर्क हो गए हैं। चक फकीरा इलाके में रात करीब 8 बजकर 10 मिनट पर ड्रोन देखा गया, जिसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। पुलिस ने लोगों से संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील की है। पहले भी सीमा पार से हथियार भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, जिससे सीमा पर तनाव बढ़ गया है।
डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। इस बाबत अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक गांव के ऊपर एक पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया।
अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन, जिसे शुक्रवार देर रात पाकिस्तान में चक भूरा पोस्ट से आते देखा गया था, घगवाल इलाके के रीगल गांव के ऊपर कुछ मिनट तक मंडराता रहा और फिर बॉर्डर के दूसरी तरफ लौट गया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने इलाके की तलाशी ली है ताकि यह पक्का हो सके कि वहां से कोई नारकोटिक्स या हथियार जैसा कोई सामान तो नहीं गिराया गया है।
