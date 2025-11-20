Jammu Politics: 'डेडवुड नेताओं से नहीं होगा कांग्रेस का भला', DPAP नेता सलमान निजामी ने पार्टी पर कसा तंज

राज्य ब्यूरो, जम्मू। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान निजामी ने कुछ नेताओं की कांग्रेस में वापसी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इन नेताओं को डेडवुड करार देते हुए कहा कि जो लोग कभी कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ चुके हैं और बड़े अंतर से हार चुके हैं, वे अब भी गुलाम नबी आजाद के नाम का सहारा ले रहे हैं।

निजामी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने पहले ही ऐसे नेताओं से साफ कहा था कि वे जहां चाहें चले जाएं क्योंकि पार्टी उन्हें दोबारा समायोजित करने का बोझ नहीं उठाना चाहती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो जम्मू-कश्मीर समेत कई राज्यों में कमजोर हो चुकी है, ऐसे डेडवुड नेताओं पर निर्भर होकर पुनर्जीवित नहीं हो सकती। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के पास जम्मू-कश्मीर में कोई मजबूत चेहरा नहीं है और यहां तक कि उसकी सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उसे गंभीरता से नहीं लेती।

उनके अनुसार आजाद के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस विधानसभा चुनाव और एक लोकसभा चुनाव हार चुकी है। आजाद की प्रशंसा करते हुए निजामी ने कहा कि वे एक राष्ट्रीय नेता हैं और देश के लिए उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण है।