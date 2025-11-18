डोडा पीड़ित परिवार को 9 साल बाद मिला न्याय, जमीन विवाद में महिला की हत्या के मामले में 3 दोषी करार

एक दशक से भी ज़्यादा समय पहले डोडा जिले के भद्रवाह इलाके में जमीन विवाद के बाद एक विरोधी गुट ने हमला कर शकुंतला देवी की हत्या कर दी थी। इस हमले में उनके पति नेहाल चंद और बेटे चैन सिंह घायल हो गए थे।

डिजिटल डेस्क, जागरण, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के जिला डोडा की एक स्थानीय अदालत ने 2016 में एक महिला की हत्या के मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराया है।

पुलिस प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि पुलिस ने भद्रवाह पुलिस स्टेशन में दर्ज हत्या के मामले में तीन आरोपियों संजय कुमार, राम कुमार और मुकेश कुमार को दोषसिद्धि और कारावास दिलाने में सफलता हासिल की है।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने भद्रवाह के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष आरोपपत्र दाखिल कर दिया था। करीब 9 साल तक चली लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल गया। अदालत ने अपना फैसला सुनाया और संजय और राम को 10-10 साल जबकि मुकेश कुमार को दो साल कारावास की सजा सुनाई।