दिवाली मेला 2025 कल, जम्मू का ट्रैफिक रूट प्लाल जारी! यहां देखें 14 अक्टूबर का पूरा डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था
जम्मू में दिवाली मेला-2025 के लिए 14 अक्टूबर को ट्रैफिक रूट प्लान जारी किया गया है। शहर में यातायात को सुचारू रखने के लिए कई मार्गों पर बदलाव किए गए हैं। हल्के वाहनों के लिए डायवर्जन और भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। मेला क्षेत्र के पास पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है। आगंतुकों को निर्धारित स्थलों पर ही वाहन पार्क करने की सलाह दी गई है।
जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू के गुलशन ग्राउंड (पुलिस परेड एवं एडवांस ट्रेनिंग ग्राउंड) में 14 अक्तूबर को होने वाले दिवाली मेला-2025 के दौरान किसी प्रकार की ट्रैफिक जाम या अव्यवस्था से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था को लेकर एडवाजरी जारी की है।
ट्रैफिक पुलिस ने सभी प्रतिभागियों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थलों, नो-पार्किंग जोन और मार्ग परिवर्तन (डायवर्जन) का पालन करें, ताकि यातायात सुचारु बना रहे और किसी को असुविधा न हो। ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गुलशन ग्राउंड और उसके आसपास किसी भी सड़क पर वाहन पार्क करने की अनुमति नहीं होगी।
साथ ही, लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें, जिससे दिवाली मेला के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे और किसी को असुविधा न हो।
जहां की गई वाहन पार्किंग की व्यवस्था
- जम्मू विश्वविद्यालय पार्किंग (एमएएम कालेज के सामने) – केवल कारें व दो पहिया वाहनों के लिए
- जोरावर सिंह आडिटोरियम, जम्मू विश्वविद्यालय – केवल कारें व दो पहिया वाहनों के लिए
- एमएएम कालेज ग्राउंड – केवल कारें व दो पहिया वाहनों के लिए
- कला केंद्र, बिक्रम चौक – केवल कारें व दो पहिया वाहनों के लिए
- जेडीए पार्किंग (विशाल मेगा मार्ट बाहु प्लाजा के सामने) – केवल कारें व दो पहिया वाहनों के लिए
- पालिटेक्निक कालेज, फुटबाल ग्राउंड, बिक्रम चौक – केवल कारें व दो पहिया वाहनों के लिए
- एसआरटीसी यार्ड, बिक्रम चौक – बसों/ मिनी बसें के लिए
- केके हक्कू स्टेडियम – दोपहिया वाहन के लिए
- तवी रिवर फ्रंट – बसों/ मिनी बसें के लिए
- महिला कालेज गांधी नगर – कारों व दो पहिया वाहनों के लिए
नो पार्किंग जोन : मेले के दौरान कई मार्गों को ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों की पार्किंग पूर्णता प्रतिबंधित किया है
- बिक्रम चौक से पीएचक्यू क्रासिंग तक
- पीएचक्यू क्रासिंग से पुलिस स्टेशन बाग-ए-बाहू तक
- पीएचक्यू क्रासिंग से पनामा चौक तक
- डीपीएल कट से पनामा चौक तक
इन मार्ग पर होगा रूट परिवर्तन
ट्रैफिक विभाग ने वाहनों की दिशा में भी कुछ अस्थायी परिवर्तन किए हैं
- जिनमें नरवाल, सुंजवां और छन्नी से आने वाले सभी सार्वजनिक सेवा वाहन (मिनीबस) – पनामा चौक से वल्मीकि चौक की ओर मोड़े जाएंगे, और वहां से ग्रीन बेल्ट पार्क की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
- उत्तर दिशा (सिटी नार्थ) से आने वाले वाहन जो छन्नी/नरवाल जा रहे हैं उन्हें डोगरा चौक से फार्च्यून रिवेरा कट, विवेकानंद चौक, गुजर नगर ब्रिज, पीएस बागे-बाहू पुलिस थाना क्रासिंग और कासिम नगर होते हुए उनके गंतव्य की ओर भेजा जाएगा।
ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी दिशा-निर्देश
- पुराने शहर से बिक्रम चौक मार्ग से आने वाले लोग अपने वाहन एमएएम कालेज या जम्मू विश्वविद्यालय पार्किंग में खड़े करें।
- गुजर नगर पुल या नरवाल से कासिम नगर होते हुए आने वाले वाहन जोरावर सिंह आडिटोरियम में पार्क करें।
- गांधी नगर, त्रिकुटा नगर, छन्नी, सतवारी और आसपास के क्षेत्र से आने वाले वाहन चालक अपने वाहन बहु प्लाजा, कला केंद्र, जेडीए पार्किंग (प्रगति भवन/कारपोरेट हेड आफिस, जेके बैंक), पालिटेक्निक कालेज बिक्रम चौक या एसआरटीसी यार्ड में पार्क करें।
- दोपहिया वाहन चालक अपने वाहन केवल केके हक्कू स्टेडियम में खड़े करें।
सुरक्षा बलों के एस्कार्ट वाहन इन स्थानों में पार्क होंगे
- पुलिस मुख्यालय के अंदर एस्कार्ट वाहन नहीं आए पाएंगे। उन्हें एमएएम कालेज ट्यूब रोड पर पार्क किया जाएगा।
- पुलिस स्टेशन बागे-बाहू की ओर से आने वाले एस्कार्ट वाहन पीएचक्यू रोटरी ट्यूब पर पार्क होंगे।
- स्कूल बसें और प्रतिभागी ले जाने वाली मिनी बसें – तवी रिवर फ्रंट पार्किंग में खड़ी की जाएंगी।
