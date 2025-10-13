दिवाली मेला 2025 कल, जम्मू का ट्रैफिक रूट प्लाल जारी! यहां देखें 14 अक्टूबर का पूरा डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू के गुलशन ग्राउंड (पुलिस परेड एवं एडवांस ट्रेनिंग ग्राउंड) में 14 अक्तूबर को होने वाले दिवाली मेला-2025 के दौरान किसी प्रकार की ट्रैफिक जाम या अव्यवस्था से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था को लेकर एडवाजरी जारी की है।

ट्रैफिक पुलिस ने सभी प्रतिभागियों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थलों, नो-पार्किंग जोन और मार्ग परिवर्तन (डायवर्जन) का पालन करें, ताकि यातायात सुचारु बना रहे और किसी को असुविधा न हो। ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गुलशन ग्राउंड और उसके आसपास किसी भी सड़क पर वाहन पार्क करने की अनुमति नहीं होगी।

साथ ही, लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें, जिससे दिवाली मेला के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे और किसी को असुविधा न हो। जहां की गई वाहन पार्किंग की व्यवस्था जम्मू विश्वविद्यालय पार्किंग (एमएएम कालेज के सामने) – केवल कारें व दो पहिया वाहनों के लिए

जोरावर सिंह आडिटोरियम, जम्मू विश्वविद्यालय – केवल कारें व दो पहिया वाहनों के लिए

एमएएम कालेज ग्राउंड – केवल कारें व दो पहिया वाहनों के लिए

कला केंद्र, बिक्रम चौक – केवल कारें व दो पहिया वाहनों के लिए

जेडीए पार्किंग (विशाल मेगा मार्ट बाहु प्लाजा के सामने) – केवल कारें व दो पहिया वाहनों के लिए

पालिटेक्निक कालेज, फुटबाल ग्राउंड, बिक्रम चौक – केवल कारें व दो पहिया वाहनों के लिए

एसआरटीसी यार्ड, बिक्रम चौक – बसों/ मिनी बसें के लिए

केके हक्कू स्टेडियम – दोपहिया वाहन के लिए

तवी रिवर फ्रंट – बसों/ मिनी बसें के लिए

महिला कालेज गांधी नगर – कारों व दो पहिया वाहनों के लिए नो पार्किंग जोन : मेले के दौरान कई मार्गों को ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों की पार्किंग पूर्णता प्रतिबंधित किया है बिक्रम चौक से पीएचक्यू क्रासिंग तक

पीएचक्यू क्रासिंग से पुलिस स्टेशन बाग-ए-बाहू तक

पीएचक्यू क्रासिंग से पनामा चौक तक

डीपीएल कट से पनामा चौक तक इन मार्ग पर होगा रूट परिवर्तन ट्रैफिक विभाग ने वाहनों की दिशा में भी कुछ अस्थायी परिवर्तन किए हैं