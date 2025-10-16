जम्मू-कश्मीर में दिवाली की छुट्टियों का एलान, पांच दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार ने मंगलवार को आगामी त्योहारों के मद्देनजर जम्मू संभाग के उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के सभी स्कूलों में 19 अक्टूबर से पांच दिनों की छुट्टी की घोषणा की।

जम्मू विश्वविद्यालय ने भी तीन दिन की छुट्टी की घोषणा की है और 20, 22 और 23 अक्टूबर को होने वाली सभी परीक्षाएँ स्थगित कर दी हैं। जम्मू विद्यालय शिक्षा निदेशालय की निजी अधिकारी मनीषा ने एक आदेश में कहा, "यह आदेश दिया जाता है कि जम्मू संभाग के सभी सरकारी शिक्षण संस्थान और उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के मान्यता प्राप्त निजी स्कूल 19 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पूजा की छुट्टियां मनाएँगे।"