    जम्मू-कश्मीर में दिवाली की छुट्टियों का एलान, पांच दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 10:29 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में दिवाली के अवसर पर स्कूलों में पांच दिनों की छुट्टी घोषित की गई है। शिक्षा विभाग के अनुसार, सभी सरकारी और निजी स्कूल 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक बंद रहेंगे। यह निर्णय छात्रों और शिक्षकों को दिवाली का त्योहार मनाने का अवसर प्रदान करने के लिए लिया गया है। पहले, दिवाली पर केवल एक दिन की छुट्टी होती थी।

    जम्मू-कश्मीर में दिवाली की छुट्टियों का एलान (File Photo)

    डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार ने मंगलवार को आगामी त्योहारों के मद्देनजर जम्मू संभाग के उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के सभी स्कूलों में 19 अक्टूबर से पांच दिनों की छुट्टी की घोषणा की।

    जम्मू विश्वविद्यालय ने भी तीन दिन की छुट्टी की घोषणा की है और 20, 22 और 23 अक्टूबर को होने वाली सभी परीक्षाएँ स्थगित कर दी हैं। जम्मू विद्यालय शिक्षा निदेशालय की निजी अधिकारी मनीषा ने एक आदेश में कहा, "यह आदेश दिया जाता है कि जम्मू संभाग के सभी सरकारी शिक्षण संस्थान और उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के मान्यता प्राप्त निजी स्कूल 19 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पूजा की छुट्टियां मनाएँगे।"

    जम्मू विश्वविद्यालय के संयुक्त रजिस्ट्रार (परीक्षा) डॉ. राज कुमार ने एक आदेश जारी कर कहा, "सभी संबंधितों की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि 20, 22 और 23 अक्टूबर को होने वाली परीक्षाएं इन तिथियों पर पड़ने वाले त्योहारों के कारण स्थगित की जाती हैं।" उन्होंने आगे कहा कि स्थगित परीक्षाओं की नई तारीखें उचित समय पर अलग से अधिसूचित की जाएँगी