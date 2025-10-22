दीवाली की रात आतिशबाजी ने जम्मू में मचाई तबाही 18 लोग झुलसकर अस्पताल पहुंचे, एक की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, जम्मू। रोशनी और उत्सव के पर्व दीवाली की रात जम्मू शहर में खुशियों के बीच कई घरों में मातम छा गया, जब आतिशबाजी के दौरान 18 लोग झुलसकर अस्पताल पहुंचे। ये सभी लोग जम्मू और आसपास के क्षेत्रों से हैं। झुलसे हुए लोगों को उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कालेज एवं अस्पताल (जीएमसी), जम्मू लाया गया।

अस्पताल रिकार्ड से मिली जानकारी के अनुसार, सभी घायलों में से एक युवक जोकि जम्मू के ग्रामीण क्षेत्र कानाचक्क का रहने वाला है की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया गया कि आतिशबाजी के दौरान उसके मवेशीबाड़े में आग लग गई थी। आग बुझाने की कोशिश में वह बुरी तरह झुलस गया।

फिलहाल वह जीएमसी में उपचाराधीन है। डाक्टरों ने बताया कि उसके शरीर का बड़ा हिस्सा जल चुका है और स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं, अन्य झुलसे हुए 17 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। इनमें ज्यादातर लोग हाथ, चेहरा और पैरों में हल्के रूप से झुलसे हैं।

अस्पताल प्रशासन ने बताया कि दीवाली की रात से लेकर बुधवार सुबह तक ऐसे मामलों की लगातार आमद बनी रही। प्रशासन और पुलिस ने दिवाली से पहले ही लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित ढंग से पटाखे जलाने की अपील की थी, लेकिन लापरवाही के चलते ये हादसे हो गए।