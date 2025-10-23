जम्मू में दीपावली पर जमकर हुई आतिशबाजी, पटाखों की वजह से 37 जगहों पर लगी आग
जम्मू जिले में दिवाली की रात आतिशबाजी के कारण 37 जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुईं। इनमें बिश्नाह, आरएसपुरा, जानीपुर, रूपनगर और अखनूर में ज्यादातर घटनाएं हुईं। सरवाल क्षेत्र में एक कबाड़ गोदाम में आग लगने से भारी नुकसान हुआ। जीजीएम साइंस कॉलेज के पास एक मकान और धौंथली बाजार में एक पुराने मकान में भी आग लगने की सूचना मिली, जिसे दमकल कर्मियों ने बुझा दिया।
जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू जिला में दीपावली की रात को आतिशबाजी के कारण 37 जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई हैं। इनमें से ज्यादातर घटनाएं बिश्नाह, आरएसपुरा, जानीपुर, रूपनगर और अखनूर में हुई हैं।
फायर एवं इमरजेंसीसर्विसेस के गांधीनगरमुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, सरवाल क्षेत्र में देर रात 1.50 बजे एसएसट्रेडर्स की कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। आग आतिशबाजी के कारण लगी और इससे पूरा कबाड़ जल गया। तीन फायर टेंडर ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया लेकिन तब तक सब कुछ जल गया था।
इसी बीच जीजीएमसाइंस कालेज के समीप स्थित दो मंजिला मकान में मंगलवार रात को 9 बजे आतिशबाजी से आग लग गई। घटनास्थल से 500 मीटर दूरी पर स्थित फायर स्टेशन से फायर टेंडर ने तुरंत पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। शहर के धौंथली बाजार में एक पुराने बंद पड़े मकान के छत पर रखे कबाड़ में मंगलवार रात को आग लग गई।
आग की सूचना मिलते ही सिटी फायर स्टेशन से छोटी फायर टेंडर की गाड़ी ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग आतिशबाजी के कारण लगी और इससे बंद पड़े मकान की छत पर रखा पुराना फ्रिज और अन्य सामान पूरी तरह से जल गया।
