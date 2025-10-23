Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जम्मू में दीपावली पर जमकर हुई आतिशबाजी, पटाखों की वजह से 37 जगहों पर लगी आग

    By Vikas Abrol Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 06:39 AM (IST)

    जम्मू जिले में दिवाली की रात आतिशबाजी के कारण 37 जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुईं। इनमें बिश्नाह, आरएसपुरा, जानीपुर, रूपनगर और अखनूर में ज्यादातर घटनाएं हुईं। सरवाल क्षेत्र में एक कबाड़ गोदाम में आग लगने से भारी नुकसान हुआ। जीजीएम साइंस कॉलेज के पास एक मकान और धौंथली बाजार में एक पुराने मकान में भी आग लगने की सूचना मिली, जिसे दमकल कर्मियों ने बुझा दिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    जम्मू में दीपावली पर आतिशबाजी से 37 स्थानों पर आग

    जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू जिला में दीपावली की रात को आतिशबाजी के कारण 37 जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई हैं। इनमें से ज्यादातर घटनाएं बिश्नाह, आरएसपुरा, जानीपुर, रूपनगर और अखनूर में हुई हैं

    फायर एवं इमरजेंसीसर्विसेस के गांधीनगरमुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, सरवाल क्षेत्र में देर रात 1.50 बजे एसएसट्रेडर्स की कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। आग आतिशबाजी के कारण लगी और इससे पूरा कबाड़ जल गया। तीन फायर टेंडर ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया लेकिन तब तक सब कुछ जल गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी बीच जीजीएमसाइंस कालेज के समीप स्थित दो मंजिला मकान में मंगलवार रात को 9 बजे आतिशबाजी से आग लग गई। घटनास्थल से 500 मीटर दूरी पर स्थित फायर स्टेशन से फायर टेंडर ने तुरंत पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। शहर के धौंथली बाजार में एक पुराने बंद पड़े मकान के छत पर रखे कबाड़ में मंगलवार रात को आग लग गई।

    आग की सूचना मिलते ही सिटी फायर स्टेशन से छोटी फायर टेंडर की गाड़ी ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग आतिशबाजी के कारण लगी और इससे बंद पड़े मकान की छत पर रखा पुराना फ्रिज और अन्य सामान पूरी तरह से जल गया।